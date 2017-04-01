Kartal Ak Parti’yi neden eleştirdim?

Geçtiğimiz ay “Kartal Ak Parti Teşkilatı, Kartal’dan vazgeçmiş gibi” diye bir eleştiri yazısı kaleme aldım, bu düşüncelerim Kartal siyasetinde adeta deprem etkisi yaptı.

O yazının yayınlandığı gün telefonlarım hiç susmadı, arayanların hemen hemen tamamına yakını böyle cesur bir şekilde eleştiri yazısı yazmamdan dolayı, tebrik telefonları ve mesajlarıydı.

Aynı anda da birden Mehdi Akman sevgisi kabardı, birilerinin. “Mehdi Akman’ın yanındayız, yedirtmeyiz”, yok “bu yazıyı Kenan Gülerci’ye acaba kim yazdırttı” “hangi amaca hizmet etmek için yazıldı” gibi basit dedikodular… Ama bir gerçeğin de altını çizmek gerekir; Benim eleştiri yazımdan sonra Ak Parti Kartal teşkilatı top yekün çalışma temposunu arttırdı. Hele kendisine ilçeden ve parti içinden baskı yapılan bazı isimler varki, bunlar her zamankinden daha fazla sahada görünmek için facebook paylaşımlarını arttırdılar. Yani görün ki ben sahadayım. Bunların yanı sıra hakkaniyetle çalışanların da kimler olduğu biliniyor, onlar dava ruhu ile hareket eden yürekli ve mütevazi adamlardır.

Bu eleştiri yazısının hedefinde Ak Parti Kartal İlçe Başkanı var. Ben de Erzurum’lu olduğuma göre doğal olarak “o zaman bu yazıyı Kenan’a Erzurum lobisi yazdırtmıştır”, diye bir iddia atıldı. Ama ne gariptir ki İlçe başkan yardımcısı ve skm başkanı olan Ahmet Şahin’de Erzurum’lu ve benim eleştirilerimden en çok üzerine alınan da kendisi oldu ve bana sitemlerini de ilettiler.

Ama anlayamadıkları veya kabullenemedikleri bir gerçeği hatırlatayım, ben Kartal teşkilatını eleştiriyorum, siyaset yapıyorsanız eleştiriye açık olacaksınız. Oysa siz eleştiriye açık olmak, tahammül etmek yerine hala savunma yapmak gibi, hatalı bir davranışlar sergilemektesiniz. Kusura bakmayın ben Kartal’da yaşıyorum ve devlet yönetiminde iktidar olan Ak Partiyi temsil eden Kartal teşkilatının performansını sorgulamak gazeteci olarak bizim görevimizdir.

Eğer siyaset yapıyorsanız başarılı olacaksınız, hele de iktidar partisini temsilen muhalefet pozisyonundaysanız, iki kat çalışacaksınız başarılı olmak için.

Bu yazıyı bana kim yazdırdı?

Evet itiraf ediyorum bu yazıyı bana yazdıran kişi, bugün Ak Parti Kartal İlçe Başkanı olan Mehdi Akman’dır. Benim bu yazdıklarım, kendisiyle defalarca konuştuğumuz konulardır. Yani sözlü olarak konuşunca verilen cevap “Ne alakası var” oluyor, ama yazınca “art niyetli ve maksadını aşan ifadeler” oluyor, niye çünkü sözlü olarak söylenenler orada kalıyor, ama gazetede yayınlanınca herkes duyuyor…

Bu Kenan Gülerci’nin derdi nedir, neden eleştirir ki, diyenlere şunu söylüyorum; kim ne düşünürse düşünsün ben doğru bildiğimi yazarım. Kimse kusura bakmasın. İlçe başkanları gelip geçicidir, zira bizler kalıcıyız. Bakınız geçmiş dönemlerde farklı partilerde de olsa ilçe başkanlığı yapanlar bugün nerelerdeler adlarını anan varmı?

Küçük bir hatırlatma yapayım, beni yeterince tanımadan yazdığım eleştiri yazısından dolayı ilçe başkanına şirin görünmek için hakkımda ileri geri atıp tutan, sosyal medyada hakkımda olumsuz yorum yapan Ak Parti içindeki (AKP’liler) sizleri de kaydettim, farkındayım haberiniz olsun…

Ben Kartal’da yaşayan biri olarak ilçemde olup bitenleri ve sorunlarını yakından takip eden bir gazeteci olarak düşüncelerimi gazetemden köşe yazısı şeklinde yazılı olarak dile getirmekteyim. Bu durum yeni değil yıllardır böyle.

Peki bir yerel gazetede yayınlanan makalenin etkisi Kartal’da neden bu kadar fazla oldu? Sorusuna cevap olarak; “-eee buna da yerel medyanın etki gücü” diyelim.

Acaba bir gazetecinin köşesinden yaptığı siyasi değerlendirmenin etki gücü ne kadar olabilir dersiniz. Bir tanesi geçtiğimiz ay Ak Parti Kartal teşkilatına yönelik yapılan eleştiri yazısında görüldü. Şimdi size geçmişte yazmış olduğum bir eleştirel köşe yazısı örneği daha vereceğim.

Başka bir yazımda 12/08/2010 tarihinde MHP İlçe Başkanına yönelik eleştiri yazısı idi. Başlık “ Kartal MHP’ye acilen kan değişikliği gerekli” http://www.kartalgazetesi.com/8357-kartal-mhp%E2%80%99ye-acilen-kan-degisimi-gerekli%E2%80%A6

Bu yazımda o gün MHP teşkilatında yine deprem etkisi meydana getirmişti ve akabinde 16/09/2010 yani yaklaşık bir ay sonra herkes bu haberi okudu. MHP Kartal İlçe Başkanı Demiray istifa etti http://www.kartalgazetesi.com/8846-mhp-kartal-ilce-baskani-demiray-istifa-etti

Acaba derdim ne idi? Hemen söyleyeyim temsil ettiği makamın hakkını veremeyenleri eleştirmezsek görevlerini hatırlatmazsak biz bu gazetecilik mesleğini neden yapıyoruz ki?

Ben Kartal’da Ak Partinin daha etkili muhalefet yapması için birilerini uyarıyorum. Ama eleştirilerden ders çıkarmak yerine, telaştan ne yapacağını şaşırmış bir şekilde gün boyunca benim yazıma karşı cevap olacak komedi bir kamuoyu açıklaması yazma derdine düşmeniz aynaya bakmaktan korkmak anlamına gelir. Ben sizin yerinizde olsam yazıyı yazana; dile getirdiği düşüncelerinden dolayı teşekkür eder, gider bir çayını içerdim.

Okuyun bakın bu yazıda Kartal Ak Parti açısından boy aynası gibi bir değerlendirme, okurken kendinize iyi bakın, kraldan çok kralcılık oynayanlara diyorum okuyun ders çıkarın, kimseye hakaret etmeye kalkmayın.

Yazdıklarınızı yutmak zorunda kalacağınızı da düşünün. Sosyal medyayla siyaset çalışmalarını yeterli gören anlayışa yerel basının bir yazısı ne kadar etkili olabildi herkes gördü?..

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Bu konuyla alakalı “Kenan Gülerci, az bile yazmış” diyerek bir değerlendirme de Gazeteci Arslan Ariç yaptı.

http://www.ilkhaber.biz/haber/ak-parti-kartalda-muhalefet-yapmiyor-h4636.html

Vay senmisin eleştiren, Bu maksatlı ve art niyetli bir bakış açısıymış.! Böylesi ne görüldü ne duyuldu.! Kenan Gülerci, az bile yazmış.

Bir gazeteci’nin “Ak parti Kartal’da muhalefet yapmıyor çalışmıyor” “Bu kafayla Kartal’ı kazanamaz” eleştirisine karşı, İlçe Başkanı’nın “gazeteci doğru söylemiyor biz çalışıyoruz” diye kamuoyuna açıklama yapması görülmüş şey değildir.

Madem yerel basını kaale almıyorsunuz, değer vermiyorsunuz çalışmalarınızı sosyal medya hesabından yapıyorsunuz, bu size yeterli geliyor basına ihtiyacınız yok, o zaman gazetecinin yaptığı eleştiri sizi neden bu kadar rahatsız ediyor.

Ak parti Kartal’da anlaşılmaz bir nedenle muhalefet yapmıyor. Bu muhalefetsizliğin nedenleri mutlaka bir gün ortaya çıkacaktır.

Yerel siyaseti yakından takip eden bir gazeteci olarak, açık söylüyorum parti tabanı da, İlçenin Kartal’da muhalefetsizliğinden rahatsızdır.

Her ne kadar, kılavuzların yanlış yönlendirmesi ve kraldan daha çok kralcı davrananlar nedeniyle bu durum görülmüyor gibi gözükse de, parti tabanının büyük bölümü politiktir ve yaşananları görmektedir.!

Gelmiş geçmiş bütün ilçe başkanları her ay yada iki ayda bir basınla bir araya gelir, belediyenin varsa olumsuzluklarını, yanlışlarını eksiklerini kamuoyu ile paylaşırdı. Aradan neredeyse üç yıl geçti, ilçe başkanı basınla iki toplantının dışında toplantı yapmamıştır. Basından adeta kaçmaktadır. Acaba bunun sebebi nedir? Çünkü toplantı yapsa, gazeteciler belediye ile ilgili sorular soracak, bazı iddiaları gündeme getirip soracak, bazı konuların nedenlerini niçinlerini soracak ve cevaplarını isteyecek.

Sonuçta, Arslan Ariç’in bu değerlendirmesi yerinde bir tespittir, kendisine teşekkür ederim. Ama hepimizin ortak paydası yaşadığımız kentin daha yaşanabilir güzel bir halde olması isteğidir.

Selametle

Devamı gelecek…