Teknik Yapı projelerine Katar fuarında özel ilgi

Katar Fuarı’na 6 proje ile katılan Teknik Yapı, verimli geçen üç gün sonunda yaklaşık 20 milyon liralık ön satış sözleşmesi imzaladı. Katılımın “az ama öz” olduğunu ifade eden Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, fuarı tam hedefe yönelik isabetli bir organizasyon olarak değerlendirdi.

Fuara katılım amacını “iletişim kurmak ve Körfez ülke yatırımcılarının beklentilerini bire bir öğrenmek” şeklinde özetleyen Umut Durbakayım, fuarın oldukça başarılı geçtiğini ifade etti.

Ziyaretçilerin gerçek yatırımcılardan oluşmasını hem satış hem de proje geliştirme açısından değerlendiren Umut Durbakayım fuar değerlendirmesine yönelik açıklamasını “Fuar standına gelen ziyaretçilerin genelde direkt alıcı ve fon sahipleri olması, burada bulunma amacımıza ulaşmamızı sağladı. Bunun ötesinde sadece Katarlı yatırımcıların değil Körfez ülkelerdeki yatırımcıların da fuarı ve standımızı ziyaret etmesi, daha geniş bir bölgeye açılmamızı sağladı. Aslında bu açılım için daha önce hazırlığımızı yapmıştık. Fuara katılmadan önce Körfez ülkelerindeki yaklaşık 10 bin potansiyel müşteriye SMS mesajı ile firmamız ve projelerimiz hakkında davet ve bilgi gönderimi yapmıştık. Nitekim standımıza gelen birkaç ziyaretçi direk proje ismi söyleyerek bilgi alma talebinde bulundu. Bu çalışmalarımız ve görüşmelerimiz sonucunda yaklaşık 20 milyon lirayı aşan miktarda ön sözleşme gerçekleştirdik. Metropark projemizden 4, Evora Denizli projemizden 2 ve Uplife Kadıköy projemizden ise 13 ön talep için protokol imzaladık. Yeni başlayacağımız üç yeni projemizi ziyaret edecek 2 ayrı yatırımcı gruba İstanbul’da görüşme randevusu verdik.

Ancak bunların ötesinde Katar’da yapılacak 2022 Dünya Kupası için yapılacak üst yapı projelerinden pay alabileceğimizi gördük. Katarlı yetkililerle yaptığımız görüşmelerde, her iki ülkeye de değer sağlayacak yatırımlar için niyetli olduğumuzu belirttik” şeklinde yaptı.

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