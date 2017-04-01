Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Ekonomi, Genel, Manşet, Mekanlar, Sivil Toplum » Teknik Yapı projelerine Katar fuarında özel ilgi
Teknik Yapı projelerine Katar fuarında özel ilgi
Teknik Yapı projelerine Katar fuarında özel ilgi

Katar Fuarı’na 6 proje ile katılan Teknik Yapı, verimli geçen üç gün sonunda yaklaşık 20 milyon liralık ön satış sözleşmesi imzaladı. Katılımın “az ama öz” olduğunu ifade eden Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, fuarı tam hedefe yönelik isabetli bir organizasyon olarak değerlendirdi.

Fuara katılım amacını “iletişim kurmak ve Körfez ülke yatırımcılarının beklentilerini bire bir öğrenmek” şeklinde özetleyen Umut Durbakayım, fuarın oldukça başarılı geçtiğini ifade etti.

Ziyaretçilerin gerçek yatırımcılardan oluşmasını hem satış hem de proje geliştirme açısından değerlendiren Umut Durbakayım fuar değerlendirmesine yönelik açıklamasını “Fuar standına gelen ziyaretçilerin genelde direkt alıcı ve fon sahipleri olması, burada bulunma amacımıza ulaşmamızı sağladı. Bunun ötesinde sadece Katarlı yatırımcıların değil Körfez ülkelerdeki yatırımcıların da fuarı ve standımızı ziyaret etmesi, daha geniş bir bölgeye açılmamızı sağladı. Aslında bu açılım için daha önce hazırlığımızı yapmıştık. Fuara katılmadan önce Körfez ülkelerindeki yaklaşık 10 bin potansiyel müşteriye SMS mesajı ile firmamız ve projelerimiz hakkında davet ve bilgi gönderimi yapmıştık.  Nitekim standımıza gelen birkaç ziyaretçi direk proje ismi söyleyerek bilgi alma talebinde bulundu. Bu çalışmalarımız ve görüşmelerimiz sonucunda yaklaşık 20 milyon lirayı aşan miktarda ön sözleşme gerçekleştirdik. Metropark projemizden 4, Evora Denizli projemizden 2 ve Uplife Kadıköy projemizden ise 13 ön talep için protokol imzaladık. Yeni başlayacağımız üç yeni projemizi ziyaret edecek 2 ayrı yatırımcı gruba İstanbul’da görüşme randevusu verdik.

Ancak bunların ötesinde Katar’da yapılacak 2022 Dünya Kupası için yapılacak üst yapı projelerinden pay alabileceğimizi gördük. Katarlı yetkililerle yaptığımız görüşmelerde, her iki ülkeye de değer sağlayacak yatırımlar için niyetli olduğumuzu belirttik” şeklinde yaptı.

Galeri
📆 24 Nisan 2017 Pazartesi 23:00   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 35 19 12 4 50 21 +29 69 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 35 17 13 5 54 34 +20 64 Play-off
3 Altay (A) 35 16 13 6 61 40 +21 61
4 Kocaelispor 35 15 13 7 53 34 +19 58
5 Çorum Bld. 35 16 10 9 45 27 +18 58
6 Gölcükspor 35 15 11 9 47 39 +8 56
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 24 Erzincanspor 35 12 12 11 40 33 +7 48
9 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48
10 Kozan Bld. 35 11 12 12 40 42 −2 45
11 Bayburt GÖİ 35 11 11 13 40 41 −1 44
12 Erzin Bld. 35 11 9 15 39 51 −12 42
13 Cizrespor 35 9 12 14 30 42 −12 39
14 Tekirdağspor 35 9 12 14 32 46 −14 39
15 Beylerbeyi 35 9 11 15 45 51 −6 38
16 Karacabey Birlikspor 35 9 10 16 58 61 −3 37 2017-18 BAL
17 Kartalspor 35 10 6 19 30 45 −15 36
18 Kütahyaspor (D) 35 8 11 16 37 61 −24 35
19 Manavgatspor (D) 35 4 13 18 25 56 −31 25

BAĞLANTILAR

pendik mehmet Spor kaza gunu futbol kadikoy mac baskani ziyaret merkezi Sancaktepe cocuk kartalspor kartalda ahmet şimşek belediyesi baskan koleji proje Belediye yardim sadi Altinok istanbul sultanbeyli turkiye yeni maltepe Eğitim parti Sağlık kartal anma chp meclis universitesi ak tuzla yazici GÜNCEL huseyin oz mutlu