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E-5 Karayolu Altunizade sapağında araç bariyere saplandı
E-5 Karayolu Altunizade sapağında araç bariyere saplandı

Kaza, saat 03.00 sıralarında E-5 Karayolu Altunizade sapağı Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden Altunizade istikametine giden 06 DR 8833 plakalı lüks aracın sürücüsü Kemal Dudu (40), yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, yol üzerinde ters dönerek bariyerlere saplandı. Kaza sonucu sürücü Dudu, araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışmalara başladı.

Saplanan bariyer, ekiplere zor anlar yaşattı

İtfaiye ekipleri, bariyerlerin şoför mahalline sıkışması nedeniyle sürücü çalışmalarda zor anlar yaşadı. Ekipler bariyerleri saplandığı yerden çıkartmak için demir kesme makinesi kullandı. Dakikalarca bariyerleri kesmeye çalışan ekipler, hummalı bir çalışma sonucu bariyerleri kapıdan ayırdı. Ardından yaralı sürücü Dudu ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücü, tedavi edilmek üzere Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası polis ekipleri, araçta bir süre inceleme yaparken, aracın kadranının 60 kilometrede takılı kaldığı görüldü.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

📆 24 Nisan 2017 Pazartesi 11:48   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 35 19 12 4 50 21 +29 69 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 35 17 13 5 54 34 +20 64 Play-off
3 Altay (A) 35 16 13 6 61 40 +21 61
4 Kocaelispor 35 15 13 7 53 34 +19 58
5 Çorum Bld. 35 16 10 9 45 27 +18 58
6 Gölcükspor 35 15 11 9 47 39 +8 56
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 24 Erzincanspor 35 12 12 11 40 33 +7 48
9 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48
10 Kozan Bld. 35 11 12 12 40 42 −2 45
11 Bayburt GÖİ 35 11 11 13 40 41 −1 44
12 Erzin Bld. 35 11 9 15 39 51 −12 42
13 Cizrespor 35 9 12 14 30 42 −12 39
14 Tekirdağspor 35 9 12 14 32 46 −14 39
15 Beylerbeyi 35 9 11 15 45 51 −6 38
16 Karacabey Birlikspor 35 9 10 16 58 61 −3 37 2017-18 BAL
17 Kartalspor 35 10 6 19 30 45 −15 36
18 Kütahyaspor (D) 35 8 11 16 37 61 −24 35
19 Manavgatspor (D) 35 4 13 18 25 56 −31 25

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