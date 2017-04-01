Avrupa’nın 2. Beyin Hastanesi Türkiye’de!

Avrupa’nın 2. Beyin Hastanesi Türkiye’de açıldı. 80 milyon TL’ye kurulan hastane mükemmeliyet merkezi olmayı hedefliyor.Türkiye’nin ilk 1A Ultra Clean ameliyathane donanımına sahip hastanede nöronavigasyon destekli floresan boyama ile tümör ve beyin cerrahi operasyonları yapılabilirken teknoloji ve donanımlı uzman kadrosuyla sıfır hata hedefleniyor. Bağımlılık, psikiyatri, psikoloji ve nöroloji alanında 20 yılık bir tecrübeye sahip olduklarını, beyin fonksiyonlarını ölçme alanında önemli ilklere imza attıklarını belirten NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Ülkemizde beyin alanında önemli bir ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Bu nedenle çalışmalarımızı beyin odaklı olarak yürütmeye karar verdik” dedi. “Hastalarımız dünya standartlarında tedavi görmeyi ve hizmet almayı hak ediyor” diyen Tarhan, “Mükemmele ulaşmak için beyinden ilham aldık” ifadelerini kullandı.

Psikiyatri, Psikoloji, Nöroloji ve Bağımlılık alanında pek çok ilke imza atan NPİSTANBUL Beyin Hastanesi, beyin alanına odaklı genel hastane imkânları ve ek 10 branş ile çalışmalarını sürdürüyor.

Robotik cerrahiden tümör cerrahisine, anevrizma cerrahisinden Parkinson ve Epilepsiye, beyin, sinir ve omurilik ameliyatlarına kadar pek çok alanda hizmetin verilebileceği, nöroşirürji alanında mükemmeliyet merkezi olma yolunda ilerleyen NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde, tüm seviyelerdeki yoğun bakım hastalarına tam teşekküllü hizmet veriliyor.Bilgi birikimine cerrahiyi de ekleyen NPİSTANBUL Beyin Hastanesi 160 yatak kapasiteli yeni binasında; uzman kadrosu ve tecrübeli cerrahi ekibi ile yüksek teknolojiyi kullanarak mükemmeliyet odaklı bir sağlık hizmeti sunuyor.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “80 milyon TL yatırım ile Avrupa’nın 2. Beyin Hastanesi’ni kurduk”

Bağımlılık, Psikiyatri, Psikoloji ve Nöroloji alanındaki tecrübelerine cerrahiyi de ekleyerek kendilerini genel hastane konumuna taşıdıklarını ifade eden NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, kalite standartlarına büyük önem verdiklerini belirterek “Hastalarımız dünya standartlarında tedavi görmeyi ve hizmet almayı hak ediyor. Yurt dışına tedavi almak için gitmeyi düşünen hastalarımız vardı. Kalite standartlarını yükselttik, 2012 yılında dünyada ABD dışında JCI akreditasyonunu alan üçüncünöropsikiyatri hastanesi olduk” dedi.

Prof.Dr. Nevzat Tarhan: “Önemli bir ihtiyaca cevap vereceğiz”

Beyin fonksiyonlarını ölçme alanında önemli çalışmalara imza attıklarını ve ülkemizde bu alanda önemli bir ihtiyaç olduğunu tespit ettiklerini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bu nedenle çalışmalarını beyin odaklı hastane olarak yürütmeye karar verdiklerini söyledi. Almanya’nın Hannover kentinde bulunan beyin hastanesinden sonra NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nin Avrupa’da beyin odaklı çalışan ikinci hastane olduğunu belirten Prof.Dr. Nevzat Tarhan, bunun için de başta ameliyathane olmak üzere tüm birimleri en son teknolojiyle tasarladıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Biz bağımlılık, psikiyatri, psikoloji ve nöroloji alanında yaklaşık 20 yılık bir tecrübeye sahibiz. Bu alanda tecrübe ile birlikte önemli bir yol aldık. Nöropsikiyatri alanında özel dal hastanesi olarak çıktığımız yolculuğumuza, daha kapsamlı hizmet ve teknolojik donanımla birlikte beyin alanına odaklı genel hastane imkânları ve şimdilik ek 10 branşladevam ediyoruz. Avrupa’nın 2. Beyin Hastanesi olarak, teknolojik alt yapımız ve uzman kadromuz ile tam teşekküllü bir tanı ve tedavi merkezi hizmeti sunmaktayız. Yeni binamızda yeni beyin takımı ile birlikte artık cerrahi operasyonlar da gerçekleştiriyoruz. Laparoskopi operasyonları, obezite tedavisi, safra kesesi, kasık fıtığı, apandisit, reflü ve mide fıtığı başta olmak üzere birçok genel cerrahi operasyonları, beyin, omurilik ve sinir cerrahisi operasyonları; Türkiye’nin sayılı çocuk ve erişkin beyin, sinir ve omurilik cerrahlarından Prof. Dr. Kaya Aksoy ve ekibi, Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Şerafettin Özer ve ekibi tarafından gerçekleştiriliyor. Cerrahi operasyonlar için SGK ve özel sağlık sigorta kurumları ile anlaşmalarımızı yaptık. İki yıldır yeni hastane için çalışmalarımızı yürütüyorduk. Bu alanda mükemmel bir hizmet sunmak hedefimiz vardı. Mükemmele ulaşmak için beyinden ilham aldık. NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’ni, en ince detaya kadar her şeyi düşünerek, uzmanından fikir alarak, özel tasarlayarak hazırladık. Ameliyathanelerimizi hazırlarken her cerrahın operasyonlarını gerçekleştirmeyi arzu edeceğişartlarda tasarladık. Kullanılan teknolojilerden tüm cihazlara kadar mükemmel bir altyapı oluşturmayı hedefledik böylece minimum riskle ameliyatlar yapılabilecek, hastalarımıza en kaliteli sağlık hizmeti sunabilecek bir hastane olmayı amaçladık. Tüm servislerimizi önce hasta ve hasta yakınlarımızın güvenliği ve konforunu düşünerek oluşturduk. Özel iklimlendirme sistemleri, kış bahçeleri, hasta takip sistemleri, enfeksiyon riskleri için merkezi sistemi, Nöromodülasyon Merkezi, Otizm tedavisinde ‘Duyu Bütünleme Kliniği gibi tüm ayrıntıları tek tek düşünerek hazırlandık. Psikiyatri, Psikoloji, Nöroloji ve Bağımlılık alanında tecrübeli ve uzman kadromuza yeni isimler de katıldı. Şimdi uzman cerrahi ekibimizle, beyin, omurilik ve sinir ve genel cerrahi ameliyatlarını yapabilecek, Üsküdar Üniversitesi bilim ortaklığımız ile birlikte psikiyatrik hastalıkların beyin pili ile tedavi edilmesi gibi önemli çalışmalar içinde yer alacağız.Ayrıca, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin-Omurga CerrahisiKliniği ile Üsküdar Üniversitesi bilimsel ortağı olan NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Kliniği ile akademik ve bilimsel işbirliği içinde olacaktır.”

Prof.Dr. Kaya Aksoy: “Tam donanımlı bir beyin hastanesi olacağız”

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı olan Prof. Dr. Kaya Aksoy yaptığı açıklamada en son teknoloji ile donatılan NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde teknolojik imkânların yanı sıra bilgi ve tecrübeyi katınca çok daha güzel başarılar elde edeceklerini belirterek “Öncelikle belirtmek isterim ki NPİSTANBUL Beyin Hastanesi ailesine katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ben ve ekibim beyin, sinir ve omurilik ile ilgili bütün cerrahi operasyonları NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde gerçekleştiriyoruz. Beyin ameliyatları, omurga cerrahisi, pediatrik beyin omurilik ve sinir cerrahisi Parkinson ve hareket bozuklukları ameliyatları ile periferik sinir cerrahisi başta olmak üzere beyin ve sinir cerrahisi alanında Türkiye’nin nöroşirürji merkezi olma yolundayız. Bağımsız akredite kuruluş tarafından onaylanan Türkiye’nin ilk ve tek 1A Ultra Clean ameliyathanesi olma özelliğine sahibiz. Ameliyathanemizde bulunan pek çok önemli tıbbi cihazın yanında özellikle spinal cerrahi için çok önemli olan O-Arm O kollu skopi adı verilen cihaz sayesinde hatasız ameliyatlar yapma hedefi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”dedi.

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Şerafettin ÖzerNPİSTANBUL Beyin Hastanesi ailesine katılmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek “Hastanenin sahip olduğu en son teknolojiyle donatılan ameliyathane ve sistemler sayesinde hastalarına en iyi şekilde hizmet vereceklerini belirterek “Böylece hastalarımızda komplikasyonların en aza inmesini ve kısa sürede iyileşmelerine yardımcı olacağız. Hasta ne kadar çabuk iyileşirse ne kadar kısa sürede işinin başına dönerse biz de o kadar mutlu oluyoruz. Çağdaş, son model ve gerekli olan tüm cerrahi cihazların bir arada bulunması bizi çok heyecanlandırdı ve gururlandırdı” dedi.

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nin ileri düzey teknolo­jiyle hazırlanan yeni binasında; beyin cerrahisi, omurga cerrahisi, boyun ve bel fıtığı, skolyoz ameliyatları, ço­cuk beyin, sinir ve omurilik cerrahisi, tümör, anevriz­ma operasyonları, Tremor, Distoni, Majör depresyon, OKB, Epilepsi, Tourette Sendromu, Derin beyin stimü­lasyonu (DBS), Parkinson ve hareket bozuklukları ile nöromodülasyon cerrahilerinin tamamı yapılabiliyor.

Türkiye’nin ilk 1A Ultra Clean ameliyathane donanımı

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde robotik cerrahiden anevrizma cerrahisine, Parkinson ve Epilepsi ameliyatlarına kadar pek çok alanda hizmetin verildiği biri 1A olmak üzere 2 laminarflow üniteli dijitalameliyathane ve 16 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesi bulunuyor. Türkiye’nin ilk ve tek 1A Ultra Clean ameliyathane donanımıyla cerrahi operasyonları asiste eden ileri teknolojik alt yapısı ile ameliyat riskleri minimum düzeyde gerçekleşiyor. Yoğun bakım biriminin Seviye 3’e kadar tüm seviyelerdeki yoğun bakım hastalarına tam teşekküllü hizmet verecek donanımı bulunuyor.

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi akıllı donanıma sahip entegre sistemi ile başarılı cerrahi operasyonlar için tüm imkanları barındırıyor. Bu teknolojiler:

Floresan boyama ile tümör ameliyatı yapabilen ileri mikroskobik cerrahi ile tümörlerin daha başarılı çıkarılma imkânı,

ile tümör ameliyatı yapabilen ileri mikroskobik cerrahi ile tümörlerin daha başarılı çıkarılma imkânı, Beyin, sinir ve omurilik cerrahisinde, çocuk beyin cerrahisi, tümör, anevrizma operasyonları gibi ameliyatlar için O-Arm MR CT navigasyon ve ICG, frameteknolojieri hata oranının sıfırlanması,

tümör, anevrizma operasyonları gibi ameliyatlar için O-Arm MR CT navigasyon ve ICG, frameteknolojieri hata oranının sıfırlanması, Otomatik skolyoz çekimi yapabilen dijital röntgen işlerin hızlandırılması,

yapabilen dijital röntgen işlerin hızlandırılması, Nöronavigasyon destekli ileri düzey beyin cerrahi mikroskopu ile sodyum floresan rehberliğinde vasküler – onkolojik cerrahi hizmeti hedefi kolay tespit etmek,

ile sodyum floresan rehberliğinde vasküler – onkolojik cerrahi hizmeti hedefi kolay tespit etmek, Nöronavigasyon destekli üst düzey intraoperatif , renkli doppler ultrasonografi cihazı ile kontrollü cerrahi operasyon olanağı ile komplikasyonların bertaraf edilmesi,

, renkli doppler ultrasonografi cihazı ile kontrollü cerrahi operasyon olanağı ile komplikasyonların bertaraf edilmesi, Nöronavigasyon destekli 3 boyutlu görüntüleme sistemi ile operasyon öncesi ve esnasında hedefe kısa ve hızlı yoldan ulaşılma

ile operasyon öncesi ve esnasında hedefe kısa ve hızlı yoldan ulaşılma Ameliyat sırasında 3D görüntüleme ile operasyon sırasında başarı ölçme avantajı

ile operasyon sırasında başarı ölçme avantajı Enfeksiyondan Korunma: TS EN-ISO 14644-4 standardına uygun hijyenik havalandırma, kontrollü geçiş alanları, cerrahi ekipman takip sistemleriyle üst seviyeye sterilizasyon güvenliği

TS EN-ISO 14644-4 standardına uygun hijyenik havalandırma, kontrollü geçiş alanları, cerrahi ekipman takip sistemleriyle üst seviyeye sterilizasyon güvenliği Anestezi güvenliği: End-Tidal Control ve ecoFLOW teknolojileriyle ameliyatın her aşamasında anestezi ve ağrı derinliğini kontrol edebilme olanağı

End-Tidal Control ve ecoFLOW teknolojileriyle ameliyatın her aşamasında anestezi ve ağrı derinliğini kontrol edebilme olanağı Ameliyathane Telekonferans Sistemi ile operasyonlar sırasında dünyadan herhangi bir hekime veya bir konferans salonuna bağlanabilme, aynı zamanda üniversite öğrencilerin sınıfına canlı ders olarak katılım sağlama sistemi

Terapi yapabilen yataklar

Yoğun bakım servisinde kullanılan multifonksiyonel yataklar ile koltuk pozisyonundan akciğer terapisi pozisyonuna kadar geniş bir skalada hastalara konforlu bir yatış süreci sunuluyor. Terapi yapabilen yataklar sayesinde hemşirelerin pek çok görevini bu yataklar üstleniyor.

Erişkin Psikiyatri Servisi

Hastaların mahremiyetleri ve hastalığın risklerine göre oluşturulan Erişkin Psikiyatri Servisinde; Depresyon, Stres, Travma, Manik-Depresif Bozukluk, Şizofreni, Sosyal Fobi, Paranoya, Bağımlılık, Panik Bozukluğu, Evlilik Sorunları, Yeme Bozuklukları, Kişilik Bozuklukları, Uyku Bozuklukları, Cinsel Kimlik Bozuklukları, Cinsel İşlev Bozuklukları, Yaygın Anksiyete Bozukluğu gibi pek çok alanda tedavi imkanı sunuluyor.

NPAMATEM

Türkiye’de AMATEM ruhsatına sahip ilk özel hastanesi olan NPİSTANBUL Beyin Hastanesi tecrübeli uzman kadrosu ile bağımlılık alanında konforlu ve güvenli bir tedavi hizmeti sunuyor.

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Servisi

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi; 0-18 yaş arası çocuk ve ergenlerin gelişimsel, ruhsal, bilişsel, akademik ve sosyal alanlardaki zorluklarının tanı ve tedavisi ile ilgili hizmet veriyor. Beyin fonksiyonlarını ölçerek tanı imkânlarımız; Kişilik, Dikkat, Bellek, Psikososyal testler ile taramayı içermektedir. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi alanında uzman kadromuz; doğumdan ergenlik döneminin bitimine kadar sağlıklı gelişimin sağlanması ve var olan bozuklukların tanı ve tedavisi için çalışılır. Tedavi ettiğimiz hastalıklar arasında; Yaygın Gelişim Bozukluğu, Çocukluk Depresyonu, Davranış Bozuklukları, Otizm, Özel Öğrenme Güçlükleri, Okul Başarısızlığı, Sınav Kaygısı, Çocuklarda Tik ve Takıntılar, Fonolojik Bozukluklar, Kekemelik, Afazi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite sayılabilir. Tedavi seçeneklerimiz içinde beyin uyarım ve yeni özel eğitim tekniği olarak Duyu Bütünleme tedavisi de bulunmakta.

7/24 Psikiyatri Acil Servis hizmeti

Acil Servis birimi, multidisipliner anlayışla görev yapan ekip tarafından yönetiliyor. Genel acil servis hizmetinin yanı sıra, psikoloji ve psikiyatri tecrübesinden yola çıkılarak oluşturulan nöropsikiyatrik acil servis 24 saat hizmet sunuyor. Taşkınlık gösteren hastalar için bulunan yumuşak oda, nörolojik, riskli hastalar için acil yoğun bakım yeteneği, özel eğitimli hekim, hemşire ve sağlık memuru ekibi ve psikiyatrik acil müdahale için kullanılan özel donanımlı PSİKOACİL ambulansı ile hasta sağlığı ve güvenliğinin en üst düzeyde tutuluyor.

Beyin İçin “CheckUp”

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde, kişinin zihinsel ve psikolojik işlevselliğinin ölçülerek yaşına ve eğitimine uygun düzeyde olup olmadığı Beyin “CheckUp”’ı ile ölçülebiliyor. Psikiyatrist, psikolog, nörolog ve radyoloğun işbirliği ve multidisipliner bir yaklaşım ile uygulanan Beyin “CheckUp”’ında, beynin biyoelektrik haritası çıkarılarak dikkat, hafıza ve zekâ ölçümleri ile kişinin psikososyal açıdan değerlendirilmesi yapılıyor.

Beyin “CheckUp”’ında uygulanan testlerle beyinde biyokimyasal alanların işlevselliği, düzensizlikler, çalışmayan alan olup olmadığı, stres hormonlarının düzeyi, kullanılan ilaçların etkileri ölçülebiliyor. Bu sayede fonksiyon bozuklukları tespit edilebilirken, saptanan soruna göre kişiye özel tedavi ve rehabilitasyon programı uygulanabiliyor. Beyin “CheckUp”’ı; Alzheimer başta olmak üzere, unutkanlık, depresyon, dikkat dağınıklığı gibi hastalıkların erken tanı, teşhis ve tedavisi için öneriliyor.

Genel Cerrahi ve Psikiyatri’de Beyin Pili Tedavisi

Parkinson ve benzeri istemsiz hareket bozuklukları gibi yaşam kalitesini düşüren hastalıklarda uygulanan beyin pili ile hastalar normal yaşamına kavuşuyor. Depresyon, Obsesif Kompülsif Bozukluklar, Alzheimer gibi hafıza problemleri, epilepsi ve obezite hastaları için de başlayacak Beyin Pili tedavisi ile psikiyatrik hastalıkların tedavi edilmesi hedefleniyor.

En son teknolojiyle donatılan ameliyathanelerde; laparoskopik (videoendeskopik) ve açık cerrahi yöntemler kullanılarak operasyonlar yapılmaktadır. Laparoskopi operasyonlarda; obezite tedavisi, safra kesesi, kasık fıtığı, apandisit, reflü ve mide fıtığı başta olmak üzere birçok genel cerrahi ameliyatlarında başarıyla uygulanmaktadır.