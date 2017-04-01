MHP Kartal’da Özüpek, yola devam dedi

Özüpek, HDP, PKK, DHKP-C, Birleşik Haziran hareketi ve CHP Hayır derken biz nasıl Hayır diyebilirdik?

23 Nisan 2017 pazar günü, Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde, MHP Kartal İlçe Başkanlığının 10. Olağan Kongresi gerçekleşti.

Kongrede tek listeyle aday gösterilen, H. Metin Özüpek yeniden İlçe Başkanı seçildi. Kongre kısa bir slayt gösterisi, saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başladı.

Divan Başkanlığına seçilen MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Erol Gül’ün yönettiği kongrede, ülkücü gençlerin attıkları “Bozkurt Metin”, “Davanın lideri Devlet Bahçeli” ile “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları oldukça dikkat çekiciydi.

Gül, Ülkücüler bundan böyle devlet yönetiminde söz sahibi olacaktır

Erol Gül kongre başlangıcında yaptığı konuşmada, referandumda kendilerine yapılan eleştirilere değinerek, liderimizin arkasında durarak her daim parti disiplini içerisinde hareket ettiklerini belirtirken, Cumhurbaşkanı’nın yeni kabul edilen yasa maddelerine göre artık görev çizgilerine çekildiğini ve hesap verebilir olduğunun iyi anlaşılması gerektiğinin altını çizdi.

Gül konuşmasını şöyle sürdürdü: ” Cumhurbaşkanı daha önce ancak vatana ihanetten yargılanabilirdi. Onu da 1991 yılında kaldırdılar. Asıl karın ağrısı ve dışarıda koparılan pandomin’in arkasında esas niyet nedir biliyor musunuz? Bu organizasyonun başında Milliyetçi hareket var. 48 yıllık iktidar özlemimiz, bu düzenleme ile Allah’ın izniyle ehil kadrolarımızın devleti yönetmesinin kapıları açılmıştır. Ülkücüler bundan böyle devlet yönetiminde söz sahibi olacaktır. Tabi ki koca ülkücü hareket büyük bir camiadır. Farklı tercihlerimiz olmuştur eyvallah. Üslubu bozmadan, teşkilat mahremiyetine zeval getirmeden, lidere, teşkilatın yöneticilerine ilçemizden, ilimizden Genel Merkezimize bir takım kırmızı çizgilerimizi aşmaksızın, teşkilatta meşru zeminde bir takım şeylerin meşberetini yapabiliriz.

Ama yok biz bu meşrebetin dışında, sosyal medyada mahlas isimlerle, ona hakaret edelim, buna saldıralım. Allah muhafaza birliğimize zeval gelirse ülkemize de gelir. Onun için ‘Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır’ düsturu ile birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşlik hukukumuzu, ailemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu teslim edebilecek dava arkadaşlarımıza da gönlümüzü her şekilde teslim edeceğiz. Dünü geçirdik. Yarın burada omuz omuza Kartal’da kuracağımız tesisi, İstanbul İl Başkanlığımızda ve oradan da MHP Genel Merkezine taşıyarak, yek vücut olduğumuzu belirteceğiz” dedi.

Kongre’de daha sonra Kartal MHP İlçe Başkan yardımcısı Necdet Türküzel’in okuduğu faaliyet raporu ile Ömer Murathan Bağdaş tarafından okunan mali rapor oylanarak ibra edildi.

Özüpek, HDP, PKK, DHKP-C, Birleşik Haziran hareketi ve CHP Hayır derken biz nasıl Hayır diyebilirdik?

MHP Kartal İlçe Teşkilatının yapılan kongresinde seçime gidilmeden önce son sözü alan İlçe Başkanı H. Metin Özüpek ise oldukça etkili bir konuşma yaparak tüm ülkücülerin bir kez daha kalbini kazandı. Özüpek şunları söyledi:

” Yeni bir gün de yeni bir yükseliş destanı yazmak ve yükselen Türkiye ülküsüne yepyeni ümitlerle ulaşmak için beraberiz, bir aradayız. Bu vesile ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramınızı kutluyorum. Allaha hamd olsun ki 10. olağan kongremizde Kartalımız da bulunuyoruz. Kartal’ın gözü kulağı bu salondadır. Türklüğün kalbi bu salonda atmaktadır. Türk İslam alemi bu salondan duyulacak umut dolu mesajlara kilitlenmiştir. Çok şükür Kartal buraya akmış, Kartalımızın her köşesinden koşup gelen kutlu yürekler bu salonda dolup taşmıştır. Hepinizden Allah razı olsun. Sözlerimin bu aşamasında sizleri en halisane, en samimi duygularımla selamlıyorum. Türkiye’nin kurtuluşu için bağımsızlık ateşi yakanlar buradadır. Duruşunuz dosta güven düşmana korku salmaktadır. Bugün bu salonda kuvay-i milliye ateşi yeniden yakılmaktadır.

1919’un Samsun’undan 1922 İzmir’ine kadar yayılan milli mücadele şuuru tekrar canlanmaktadır. Vatanını canından aziz bilen ülkü neferleri, Türkiye’yi yaşatmak Türk milletini müdafa etmek için ayaktadır. Türkiye’nin bölünmesine dur diyecek, sosyal ve ekonomik inişine engel olacak, milli uyanış ve milli ahlak çok şükür kabına sığmamaktadır. Milliyetçi ülkücü vicdanlar ya devlet ülküleşecek yada ülkücüler devletleşecek nidaları ile seslenmektedir.

Biliniz ki bugün burada yalnız değiliz. Bugün bu toprakları bizlere vatan yapan kutlu ecdadımızın ve uğurda toprağa düşen aziz şehitlerimizin ruhları ve anıları bizimledir. HDP, PKK, DHKP-C, Birleşik Haziran hareketi ve CHP Hayır derken biz nasıl Hayır diyebilirdik?

O zaman şehitlerimiz Erdoğan Hançerlioğlu’nun, Nihat Uygun’un ebedi aleme intikal ettiğimizde şehitlerimizin katilleri ile aynı safta olduğumuzu onlara nasıl izah edebilirdik?

Asıl ilginç olan bu kulvarda görüş beyan eden sözüm ona partisiz Genel Başkan adayları şimdilerde etrafında topladıkları ülküdaşlarımızı da yanlarına çekme gibi bir girişimde bulunarak, parti kurma arayışlarındadırlar. Ülkücü eğer gerçekten ülkücü ise Evet de dese Hayır da dese Başbuğumuzun emaneti olan Milliyetçi Harekete bağlıdır. Sonuna kadar da bağlı kalacaktır” dedi.

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