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Kartalspor göz göre göre amatör lige gidiyor
Kartalspor göz göre göre amatör lige gidiyor

Spor Toto 3. lig 1. grup takımlarından Kartalspor, Beylerbeyi deplasmanından 0 – 0 lık sonuçla berabere kalarak bir puan aldı.

Haftalardır kümede kalabilmek için mücadele eden Spor Toto 3. lig 1. grup takımlarından Kartalspor ligin bitimine bir hafta kala hayati önemdeki Beylerbeyi deplasmanında aldığı beraberlik ile matematiksel olarak umudu olsa da kümede kalma ümitlerini Beylerbeyi 75. yıl stadının çimlerine gömdü.

Son derece etkisiz bir oyun ortaya koyan Kartalspor’lu oyuncular gol pozisyonu üretmekte çok zorlandılar, müsabakadan 0-0’lık sonuçla ayrılarak  puan hanesine ancak bir sayı ekletebildi.

Beylerbeyispor bu sonuçla puanını 36 yaparak Kartalspor’un 2 puan üstünde yer aldı. Kartalspor son hafta kendi sahasında 24 Erzincanspor ile oynayacak, Beylerbeyispor ise İzmir deplasmanında Altay’ın konuğu olacak.

📆 23 Nisan 2017 Pazar 23:16   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 35 19 12 4 50 21 +29 69 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 35 17 13 5 54 34 +20 64 Play-off
3 Altay (A) 35 16 13 6 61 40 +21 61
4 Kocaelispor 35 15 13 7 53 34 +19 58
5 Çorum Bld. 35 16 10 9 45 27 +18 58
6 Gölcükspor 35 15 11 9 47 39 +8 56
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 24 Erzincanspor 35 12 12 11 40 33 +7 48
9 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48
10 Kozan Bld. 35 11 12 12 40 42 −2 45
11 Bayburt GÖİ 35 11 11 13 40 41 −1 44
12 Erzin Bld. 35 11 9 15 39 51 −12 42
13 Cizrespor 35 9 12 14 30 42 −12 39
14 Tekirdağspor 35 9 12 14 32 46 −14 39
15 Beylerbeyi 35 9 11 15 45 51 −6 38
16 Karacabey Birlikspor 35 9 10 16 58 61 −3 37 2017-18 BAL
17 Kartalspor 35 10 6 19 30 45 −15 36
18 Kütahyaspor (D) 35 8 11 16 37 61 −24 35
19 Manavgatspor (D) 35 4 13 18 25 56 −31 25

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