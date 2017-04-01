Kartalspor göz göre göre amatör lige gidiyor

Kartalspor göz göre göre amatör lige gidiyor

Spor Toto 3. lig 1. grup takımlarından Kartalspor, Beylerbeyi deplasmanından 0 – 0 lık sonuçla berabere kalarak bir puan aldı.

Haftalardır kümede kalabilmek için mücadele eden Spor Toto 3. lig 1. grup takımlarından Kartalspor ligin bitimine bir hafta kala hayati önemdeki Beylerbeyi deplasmanında aldığı beraberlik ile matematiksel olarak umudu olsa da kümede kalma ümitlerini Beylerbeyi 75. yıl stadının çimlerine gömdü.

Son derece etkisiz bir oyun ortaya koyan Kartalspor’lu oyuncular gol pozisyonu üretmekte çok zorlandılar, müsabakadan 0-0’lık sonuçla ayrılarak puan hanesine ancak bir sayı ekletebildi.

Beylerbeyispor bu sonuçla puanını 36 yaparak Kartalspor’un 2 puan üstünde yer aldı. Kartalspor son hafta kendi sahasında 24 Erzincanspor ile oynayacak, Beylerbeyispor ise İzmir deplasmanında Altay’ın konuğu olacak.