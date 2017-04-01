Fenerbahçe, Galatasaray’ı deplasmanda 1 – 0 yendi

Galatasaray’ı deplasmanda Josef de Souza’nın golüyle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, ezeli rakibi karşısında 22 Nisan 2012’den sonra ilk deplasman galibiyetini aldı. Galatasaray karşısında uzun süre oyunu rölantide götüren ve rakibini kendi sahasında kabul eden Fenerbahçe, karşılaşmanın son dakikasında Josef de Souza ile golü bularak sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Galatasaray karşısında son deplasman galibiyetini 22 Nisan 2012 tarihinde alan Fenerbahçe, 5 yıl sonra rakibini TT Arena’da mağlup etmeyi başardı.

Stat: TT Arena

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Galatasaray: Muslera xx, Sabri xx, Ahmet xx, Semih xx, Carole xx, Tolga xx (Josue dk. 90 ?), Selçuk xx, Yasin xx (Eren dk. 80 x), Sneijder xx, Bruma xx (Rodrigues dk. 68 x), Podolski xx

Yedekler: Cenk, Linnes, Hakan Balta, De Jong

Teknik Direktör: Igor Tudor

Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Şener xx, Kjaer xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xx, Josef x, Lens x, Alper x (Ozan dk. 90+1 ?), Aatif xx (Volkan Şen dk. 62 x), Van Persie x (Sow dk. 80 x)

Yedekler: Fabiano, İsmail, Neustadter, Salih Uçan

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Gol: Josef (dk. 90+1) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Van Persie, Josef, Skrtel, Volkan Demirel (Fenerbahçe)topu taca gönderdi.