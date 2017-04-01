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Fenerbahçe, Galatasaray’ı deplasmanda 1 – 0 yendi
Fenerbahçe, Galatasaray’ı deplasmanda 1 – 0 yendi

Galatasaray’ı deplasmanda Josef de Souza’nın golüyle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, ezeli rakibi karşısında 22 Nisan 2012’den sonra ilk deplasman galibiyetini aldı. Galatasaray karşısında uzun süre oyunu rölantide götüren ve rakibini kendi sahasında kabul eden Fenerbahçe, karşılaşmanın son dakikasında Josef de Souza ile golü bularak sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Galatasaray karşısında son deplasman galibiyetini 22 Nisan 2012 tarihinde alan Fenerbahçe, 5 yıl sonra rakibini TT Arena’da mağlup etmeyi başardı.

Stat: TT Arena
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx
Galatasaray: Muslera xx, Sabri xx, Ahmet xx, Semih xx, Carole xx, Tolga xx (Josue dk. 90 ?), Selçuk xx, Yasin xx (Eren dk. 80 x), Sneijder xx, Bruma xx (Rodrigues dk. 68 x), Podolski xx
Yedekler: Cenk, Linnes, Hakan Balta, De Jong
Teknik Direktör: Igor Tudor
Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Şener xx, Kjaer xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xx, Josef x, Lens x, Alper x (Ozan dk. 90+1 ?), Aatif xx (Volkan Şen dk. 62 x), Van Persie x (Sow dk. 80 x)
Yedekler: Fabiano, İsmail, Neustadter, Salih Uçan
Teknik Direktör: Dick Advocaat
Gol: Josef (dk. 90+1) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Van Persie, Josef, Skrtel, Volkan Demirel (Fenerbahçe)topu taca gönderdi.

📆 23 Nisan 2017 Pazar 22:49   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 35 19 12 4 50 21 +29 69 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 35 17 13 5 54 34 +20 64 Play-off
3 Altay (A) 35 16 13 6 61 40 +21 61
4 Kocaelispor 35 15 13 7 53 34 +19 58
5 Çorum Bld. 35 16 10 9 45 27 +18 58
6 Gölcükspor 35 15 11 9 47 39 +8 56
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 24 Erzincanspor 35 12 12 11 40 33 +7 48
9 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48
10 Kozan Bld. 35 11 12 12 40 42 −2 45
11 Bayburt GÖİ 35 11 11 13 40 41 −1 44
12 Erzin Bld. 35 11 9 15 39 51 −12 42
13 Cizrespor 35 9 12 14 30 42 −12 39
14 Tekirdağspor 35 9 12 14 32 46 −14 39
15 Beylerbeyi 35 9 11 15 45 51 −6 38
16 Karacabey Birlikspor 35 9 10 16 58 61 −3 37 2017-18 BAL
17 Kartalspor 35 10 6 19 30 45 −15 36
18 Kütahyaspor (D) 35 8 11 16 37 61 −24 35
19 Manavgatspor (D) 35 4 13 18 25 56 −31 25

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