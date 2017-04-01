Fenerbahçe, Galatasaray’ı deplasmanda 1 – 0 yendi

Galatasaray’ı deplasmanda Josef de Souza’nın golüyle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, ezeli rakibi karşısında 22 Nisan 2012’den sonra ilk deplasman galibiyetini aldı. Galatasaray karşısında uzun süre oyunu rölantide götüren ve rakibini kendi sahasında kabul eden Fenerbahçe, karşılaşmanın son dakikasında Josef de Souza ile golü bularak sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Galatasaray karşısında son deplasman galibiyetini 22 Nisan 2012 tarihinde alan Fenerbahçe, 5 yıl sonra rakibini TT Arena’da mağlup etmeyi başardı.
Stat: TT Arena
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx
Galatasaray: Muslera xx, Sabri xx, Ahmet xx, Semih xx, Carole xx, Tolga xx (Josue dk. 90 ?), Selçuk xx, Yasin xx (Eren dk. 80 x), Sneijder xx, Bruma xx (Rodrigues dk. 68 x), Podolski xx
Yedekler: Cenk, Linnes, Hakan Balta, De Jong
Teknik Direktör: Igor Tudor
Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Şener xx, Kjaer xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xx, Josef x, Lens x, Alper x (Ozan dk. 90+1 ?), Aatif xx (Volkan Şen dk. 62 x), Van Persie x (Sow dk. 80 x)
Yedekler: Fabiano, İsmail, Neustadter, Salih Uçan
Teknik Direktör: Dick Advocaat
Gol: Josef (dk. 90+1) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Van Persie, Josef, Skrtel, Volkan Demirel (Fenerbahçe)topu taca gönderdi.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld. (S)
|35
|19
|12
|4
|50
|21
|+29
|69
|2017-18 2. Lig
|2
|Ankara Demirspor (A)
|35
|17
|13
|5
|54
|34
|+20
|64
|Play-off
|3
|Altay (A)
|35
|16
|13
|6
|61
|40
|+21
|61
|4
|Kocaelispor
|35
|15
|13
|7
|53
|34
|+19
|58
|5
|Çorum Bld.
|35
|16
|10
|9
|45
|27
|+18
|58
|6
|Gölcükspor
|35
|15
|11
|9
|47
|39
|+8
|56
|7
|Kızılcabölükspor
|35
|12
|13
|10
|40
|36
|+4
|49
|8
|24 Erzincanspor
|35
|12
|12
|11
|40
|33
|+7
|48
|9
|Van Bş. Bld.
|36
|12
|12
|12
|36
|42
|−6
|48
|10
|Kozan Bld.
|35
|11
|12
|12
|40
|42
|−2
|45
|11
|Bayburt GÖİ
|35
|11
|11
|13
|40
|41
|−1
|44
|12
|Erzin Bld.
|35
|11
|9
|15
|39
|51
|−12
|42
|13
|Cizrespor
|35
|9
|12
|14
|30
|42
|−12
|39
|14
|Tekirdağspor
|35
|9
|12
|14
|32
|46
|−14
|39
|15
|Beylerbeyi
|35
|9
|11
|15
|45
|51
|−6
|38
|16
|Karacabey Birlikspor
|35
|9
|10
|16
|58
|61
|−3
|37
|2017-18 BAL
|17
|Kartalspor
|35
|10
|6
|19
|30
|45
|−15
|36
|18
|Kütahyaspor (D)
|35
|8
|11
|16
|37
|61
|−24
|35
|19
|Manavgatspor (D)
|35
|4
|13
|18
|25
|56
|−31
|25
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