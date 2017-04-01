Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Basında Kartal, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Kutlu Doğum Haftası Kartal’da çeşitli etkinliklerle kutlandı
Kutlu Doğum Haftası Kartal’da çeşitli etkinliklerle kutlandı
Kutlu Doğum Haftası Kartal’da çeşitli etkinliklerle kutlandı

Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri, Kartal  Müftülüğü tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Bir hafta süren “Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu” ana temalı etkinlik programında her gün farklı bir çalışma yürütüldü. Kartal Merkez camii önünde başlayan etkinlikler, Tamirhane camii, Kartal yarı açık cezaevi, Bülent Ecevit Kültür Merkezi, Anadolu Adliyesi konferans salonu, Nursen Özdayı Safa camii, Kavaklı camii, Soğanlık Ulu camii, Adnan Kahveci camii, Kıbrıs Şehitleri camiinde Kuran-ı Kerim tilaveti, Hz. Muhammed (S.A.V.) in hayatı, gül dağıtımı, konferans, kan bağışı, ve Kutlu doğum aşı ikramı yapıldı.

Programın açılışında konuşan Kartal Müftüsü Mustafa Baytar, Kutlu Doğum Haftası’nın bu yılki etkinliklerinin ana temasının ‘Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu’ olduğunu söyledi.

Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine; Kartal Kaymakamı Cemil Aksak, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza Aka, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abubekir Taşyürek, Kartal’daki din görevlileri, mahalle muhtarları, kamu ve özel kuruluş yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Galeri
📆 22 Nisan 2017 Cumartesi 21:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 34 19 11 4 50 21 +29 68 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
3 Altay (A) 34 16 12 6 61 40 +21 60
4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
5 Çorum Bld. 34 15 10 9 44 27 +17 55
6 Gölcükspor 34 14 11 9 42 38 +4 53
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
9 24 Erzincanspor 34 12 11 11 40 33 +7 47
10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 34 9 11 14 32 46 −14 38
14 Beylerbeyi 34 9 10 15 45 51 −6 37
15 Karacabey Birlikspor 34 9 9 16 58 61 −3 36
16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
18 Kütahyaspor 34 8 11 15 37 60 −23 35
19 Manavgatspor (D) 34 4 13 17 25 52 −27 25

BAĞLANTILAR

cocuk anma Altinok turkiye chp baskani pendik baskan kartalspor mac GÜNCEL proje mutlu kadikoy Spor huseyin parti ak futbol gunu merkezi oz ahmet meclis yeni sultanbeyli ziyaret kartal mehmet Sancaktepe yardim Belediye kaza maltepe yazici universitesi Sağlık tuzla sadi şimşek Eğitim belediyesi kartalda koleji istanbul