Kutlu Doğum Haftası Kartal’da çeşitli etkinliklerle kutlandı

Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri, Kartal Müftülüğü tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bir hafta süren “Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu” ana temalı etkinlik programında her gün farklı bir çalışma yürütüldü. Kartal Merkez camii önünde başlayan etkinlikler, Tamirhane camii, Kartal yarı açık cezaevi, Bülent Ecevit Kültür Merkezi, Anadolu Adliyesi konferans salonu, Nursen Özdayı Safa camii, Kavaklı camii, Soğanlık Ulu camii, Adnan Kahveci camii, Kıbrıs Şehitleri camiinde Kuran-ı Kerim tilaveti, Hz. Muhammed (S.A.V.) in hayatı, gül dağıtımı, konferans, kan bağışı, ve Kutlu doğum aşı ikramı yapıldı.

Programın açılışında konuşan Kartal Müftüsü Mustafa Baytar, Kutlu Doğum Haftası’nın bu yılki etkinliklerinin ana temasının ‘Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu’ olduğunu söyledi.

Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine; Kartal Kaymakamı Cemil Aksak, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza Aka, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abubekir Taşyürek, Kartal’daki din görevlileri, mahalle muhtarları, kamu ve özel kuruluş yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

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