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İstanbul’un laleleri korumaya alındı!
İstanbul’un laleleri korumaya alındı!

Baharın gelişiyle İstanbul’un dört bir yanı lalelerle süslenirken, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Taksim Meydanı da rengarenk lalelerle bezendi. Hafta başında getirilen ve turistlerin ilgi odağı olan laleler, bazı vatandaşlar tarafından tahrip edildiği ve koparıldığı gerekçesiyle Beyoğlu Belediyesi tarafından özel güvenlik ekipleri tarafından koruma altına alındı. Ziyaretçilerin lalelerin üzerine basarak ya da yatarak fotoğraf çekilmesini engellemek amacıyla alınan önlemlerle Taksim Meydanı’ndaki görselliğin korunması amaçlanıyor.

Bu yıl 12’ncisi düzenlenen İstanbul Lale Festivali kapsamında Taksim Meydanı’na 143 bin lalenin ekildiği öğrenildi.

Öte yandan yerli ve yabancı turistler Taksim Meydanı’ndaki laleleri fotoğraflamak için birbiriyle yarıştı. Bazı turistler lalelerin önünde fotoğraf çektirirken bazıları da renk cümbüşünün ahengine kapılarak öz çekim yaptı.

📆 22 Nisan 2017 Cumartesi 21:20   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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# Takım
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  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 34 19 11 4 50 21 +29 68 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
3 Altay (A) 34 16 12 6 61 40 +21 60
4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
5 Çorum Bld. 34 15 10 9 44 27 +17 55
6 Gölcükspor 34 14 11 9 42 38 +4 53
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
9 24 Erzincanspor 34 12 11 11 40 33 +7 47
10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 34 9 11 14 32 46 −14 38
14 Beylerbeyi 34 9 10 15 45 51 −6 37
15 Karacabey Birlikspor 34 9 9 16 58 61 −3 36
16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
18 Kütahyaspor 34 8 11 15 37 60 −23 35
19 Manavgatspor (D) 34 4 13 17 25 52 −27 25

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