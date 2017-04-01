Pendik’te dalgın yaya canından oldu

Pendik’te yol kenarında yürüdüğü sırada bir anlık dalgınlıkla yolun ortasına yönelen vatandaşa hızla gelen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan talihsiz vatandaş hayatını kaybederken kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Aydos Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol kenarında yürüyen Şenol Görgülü isimli vatandaş bir anlık dalgınlıkla etrafına bakmadan yolun ortasına doğru yöneldi. Bu sırada hızla gelen bir araç Görgülü’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz vatandaş havaya fırladı. Şenol Görgülü’ye çarpan araç sürücüsü ise durmadan olay yerinden kaçtı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Şenol Görgülü’nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan sürücü hakkında yakalama çalışması başlattı.

Öte yandan, kazayı duyan Görgülü’nün yakınları olay yerine koştu. Sinir krizi geçiren talihsiz vatandaşın yakınları cesede sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Görgülü’nün yakınları çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Çevrede bulunan kameralara yansıyan görüntülerde Şenol Görgülü’nün yol kenarında yürüdüğü görülüyor. Bir anlık dalgınlıkla etrafına bakmadan yolun ortasına doğru yürüyen Görgülü’ye hızla gelen bir araç çarpıyor. Talihsiz vatandaş çarpmanın etkisiyle havaya fırlarken araç sürücüsü ise hiç durmadan yoluna devam ediyor.

Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması devam ediyor.