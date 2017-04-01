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Pendik’te dalgın yaya canından oldu
Pendik’te dalgın yaya canından oldu

Pendik’te yol kenarında yürüdüğü sırada bir anlık dalgınlıkla yolun ortasına yönelen vatandaşa hızla gelen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan talihsiz vatandaş hayatını kaybederken kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Aydos Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol kenarında yürüyen Şenol Görgülü isimli vatandaş bir anlık dalgınlıkla etrafına bakmadan yolun ortasına doğru yöneldi. Bu sırada hızla gelen bir araç Görgülü’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz vatandaş havaya fırladı. Şenol Görgülü’ye çarpan araç sürücüsü ise durmadan olay yerinden kaçtı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Şenol Görgülü’nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan sürücü hakkında yakalama çalışması başlattı.

Öte yandan, kazayı duyan Görgülü’nün yakınları olay yerine koştu. Sinir krizi geçiren talihsiz vatandaşın yakınları cesede sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Görgülü’nün yakınları çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Çevrede bulunan kameralara yansıyan görüntülerde Şenol Görgülü’nün yol kenarında yürüdüğü görülüyor. Bir anlık dalgınlıkla etrafına bakmadan yolun ortasına doğru yürüyen Görgülü’ye hızla gelen bir araç çarpıyor. Talihsiz vatandaş çarpmanın etkisiyle havaya fırlarken araç sürücüsü ise hiç durmadan yoluna devam ediyor.
Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması devam ediyor.

📆 21 Nisan 2017 Cuma 17:21   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
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4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
5 Çorum Bld. 34 15 10 9 44 27 +17 55
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7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
9 24 Erzincanspor 34 12 11 11 40 33 +7 47
10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
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14 Beylerbeyi 34 9 10 15 45 51 −6 37
15 Karacabey Birlikspor 34 9 9 16 58 61 −3 36
16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
18 Kütahyaspor 34 8 11 15 37 60 −23 35
19 Manavgatspor (D) 34 4 13 17 25 52 −27 25

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