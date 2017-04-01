“Atatürk ve Çocuk” adlı resim sergisi Kartallılarla buluştu

Kartal Belediyesi Kreşler Müdürlüğü’nün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı kapsamında hazırladığı “Atatürk ve Çocuk” adlı resim sergisi Kartallılarla buluştu.

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün öncülüğünde faaliyet gösteren 11 kreşten 6 yaş grubu öğrencilerin yaptığı resimlerden oluşan sergi, Kartal Belediyesi Fuaye Alanı’nda Kartallılar ile buluştu.

Serginin açılışına Kartal Belediyesi Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları; Mustafa Fehmi Okay, Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Kreşler Müdürü Enif Yavuz Dipşar, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri, meclis üyeleri ve çok sayıda Kartallı katıldı.

Atatürk sevgisini ve Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı konu alan sergide, toplam 120 resim bulunuyor.