Kartal’da Kültür Kardeşliği Platformu kuruldu

Kartal genelinde uzun süredir düşünülen ancak bir türlü gerçekleşemeyen Kültür Birliği projesi nihayet hayata geçti. İl Dernekleri ve Vakıfları bir çatı altına toplayan ve “Kültür Kardeşliği Platformu, İl Dernekleri Birliği” adını alan oluşum yaklaşık 40 dernek ve vakfın bir araya gelmesi ile aynı zamanda Kartal Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanlığını yürüten Ömer İçmeli’nin gayretleri ile oluşturularak ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği Merkezinde bir araya gelen ve adeta Türkiye’nin yelpazesi görünümünde olan Dernek ve vakıfların yöneticileri burada basın mensuplarına kendilerini tanıtarak, oluşumdan beklentilerini ve gerçekleştirecekleri projeleri anlattılar.

Kültür Kardeşliği Platformu, İl Dernekleri Birliği başkanlığına getirilen Ömer İçmeli yaptığı konuşmada amaçlarının her kültürden insanların kaynaşmasını sağlamak ve kardeşlik duygularını daha da güçlendirmek olduğunu belirterek, Ülkemizin geçtiği böylesi zor günlerde dayanışmayı artırarak, siyaset üstü bir birlik ve beraberlik çizgisinde olacaklarının da altını çizdi.

Ömer İçmeli konuşmasında, “Önümüzdeki 29-30 Nisan 2017 tarihlerinde Bosna’da 22 yıl öncesi yaşanan ve binlerce soydaşımızın Avrupa’nın gözleri önünde uğradığı soykırım için Balkanlılar Derneği ile birlikte, Kartal meydanına konulan, Kartal Belediyesi tarafından Gürcistanlı Heykeltraş Jhon Gogaberishvili’ye 2015 yılında yaptırılan eserin açılışı için hazırlıklar yaptıklarını ve tıpkı burada yaşayanlar gibi oradaki soydaşlarımızın dertlerini de kendi dertlerinden ayırmadıklarını ifade etti.

İçmeli, “kurulan bu platform hepimize hayırlı olsun” diyerek geceyi noktaladı.

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