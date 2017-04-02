Arızalı Çamaşır Makinesi İçin Uygulanan Müdahaleler

Arızalanan çamaşır makineleri, gün içerisinde yaşamın akışı açısından çok ciddi problemlere yol açar. Çamaşır makineleri doğrudan olmasa da dolaylı yoldan günlük yaşamın şekillenmesi noktasında çok önemli bir rol oynar. Çünkü bir yaşam alanında tüm aile bireylerinin gün içerisinde giyecekleri tüm kıyafetlerinden, evde kullanacakları tüm tekstil ürünlerine kadar her bir parçanın yüzde yüz hijyenikliğe kavuşması ve kısa sürede kurutulabilmesi Arçelik çamaşır makineleri ile mümkün olabiliyor. Ancak arızalı bir Arçelik çamaşır makinesi çok ciddi bir problem teşkil eder. Arızalanan Arçelik çamaşır makinesi için 7 gün 24 saat profesyonel servis çözümleri için Soğanlık Arçelik Servisi hizmetlerinden yararlanılabiliyor.

Arçelik markalı arızalı çamaşır makinesi için bölgesel bazda dünya standartlarında servis çözümleri sunan Kadıköy Arçelik Servisi merkezinin özel servis uygulamaları sayesinde daha önce sektörel olarak bu alanda tüketicinin karşı karşıya kalmakta olduğu sorunların çözümü sağlanabiliyor. Bu noktada da çamaşır makinesi arızası durumunda çağrı merkezi aracılığı ile çağrılan servis aracının neredeyse tüm günü alabilecek şekilde bekleme durumunda kalınmasını engelleyecek servis hizmeti bölgesel bazda sürekli olarak hazır vaziyette bulunan tam teşekküllü servis araçları ile kısa süre içerisinde ilgili adrese erişim ile çözüme kavuşturuluyor. Böylelikle tüketicinin günün önemli bir bölümü boyunca gereksiz vakit kaybına neden olacak servis aracı bekleme çilesiyle uğraşarak, günlük yaşamının akışından geri kalmasının da önüne geçilebiliyor.

Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet çözümleri çerçevesinde de Arçelik arızalı çamaşır makinesi modellerinde yaşanan sorun üzerinden alanlarında uzman ve profesyonel https://www.arcelikservisi.tv teknik personelleri doğrudan gereklilik teşkil eden arıza tespit test ve uygulamalarını gerçekleştirmektedir. Böylelikle çamaşır makinesinde var olan arızanın tespitinin daha kısa süreler içerisinde gerçekleştirilebilmesi ve gerekli olan arıza onarım müdahalelerinin en hızlı şekilde tamamlanabilmesi sağlanıyor. Bu arıza onarım müdahalelerinde de tüm parça değişimlerinin sadece orijinal Arçelik yedek parçalar ile yapılıyor olması ve bu parçalara 1 yıllık garanti hizmeti veriliyor olması son derece kaliteli olduğu kadar ekonomikte bir servis çözümünden yararlanabilme şansı veriyor.