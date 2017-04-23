Ahmet Şimşek’te coşku ve heyecanlı 23 Nisan kutlaması

Ahmet Şimşek Koleji İlkokul ve Ortaokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çifte tören düzenleyerek coşkuyla kutladı. Anaokulu ve 1. Sınıf öğrencileri ise geçit töreniyle kutlamalara katıldı. Ahmet Şimşek Koleji öğrencilerinin titizlikle hazırladığı 23 Nisan etkinliklerini aileler de ilgiyle izledi.

İlkokul öğrencilerinin sabah, ortaokul öğrencilerinin de öğleden sonra gerçekleştirdiği kutlama etkinliklerinde şiir dinletisi, folklor, bale, dans, drama, slayt ve Jimnastik gösterileri yapıldı. Törenler sırasında, 23 Nisan Resim Yarışmasının ödülleri de dağıtıldı.

“Bayramınız kutlu olsun.”

Törende konuşan Ahmet Şimşek Koleji İlkokul-Ortaokul Müdürü Hasan Delikenli, “Bu gün çocuklarımıza armağan edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz. Çocuğunu düşünmeyen bir millet geleceğini de düşünemez. Biz, çocuklarımızın geleceğimiz olduğunu biliyoruz, büyük Atatürk’ün çocuklara verdiği değeri biliyoruz, bayrağımızı ve vatanımızı onların yükselteceğine inanıyoruz. Sevgili çocuklar, sizler var oldukça bu millet, bu devlet var olacak, Türkiye Cumhuriyeti var olacak ve bu bayrak her zaman dalgalanacaktır. Siz çalıştıkça, büyüdükçe biz büyüyeceğiz, devletimiz, vatanımız büyüyecek. Ahmet Şimşek Koleji’nde yetişen tüm öğrencilerimizin vatanımıza ve bayrağımıza göstereceği saygıdan hiç tereddüt etmiyorum. Bayramınız kutlu olsun.” dedi.