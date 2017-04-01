Kartal Belediyesi’nden Miniklere 23 NİSAN Ziyareti

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, anasınıfı öğrencilerini ziyaret ederek onlara çeşitli hediyeler verdi

Geri dönüşüm konusunda öğrencileri ve vatandaşları bilgilendirerek çevre kampanyaları başlatan Başkan Altınok Öz’ün öncülüğündeki Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 50. Yıl General Refet Bele Ortaokulu Anasınıfı öğrencileri ile bir araya geldi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bu kez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Esentepe Mahallesi’nde bulunan 50. Yıl General Refet Bele Ortaokulu Anasınıfı öğrencilerini ziyaret ederek kendilerine “Fidanlar Birlikte Büyüsün” projesi kapsamında çam fidanı, doğa dostu; kumbara, kalem kutusu, tohumlu kalem, bez çanta ve çocuk masal kitabı hediye etti. Doğayı korumak adına önemli çalışmalara imza atan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e teşekkür eden Anasınıfı öğretmeni Nil Yıldırım, “Sayın Başkanımızın çocuklar konusundaki hassasiyetini biliyoruz. Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için başlattığı çevreci kampanyaları takip ediyor ve 50. Yıl General Refet Bele Ortaokulu olarak her zaman destekliyoruz.” dedi.

“Mutlu bir toplumun temel dayanaklarından biri de temiz bir çevrede yaşamaktır”

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars ise yaptığı konuşmada: ”Sizlere Sayın Belediye Başkanımız Op. Dr. Altınok Öz’ün selamlarını, sevgilerini getirdim. Geleceğimizi emanet ettiğimiz siz çocuklar için projeler geliştiriyoruz. Siz daha iyi ortamlarda doğa ile iç içe olun diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kartal Belediyesi olarak, önceliğimiz çevre ve halk sağlığıdır. Çünkü huzurlu bir yaşamın ve mutlu bir toplumun temel dayanaklarından birinin de temiz bir çevrede yaşamak olduğuna inanıyoruz.” dedi.