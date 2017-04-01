Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Belediye, Manşet » Kartal Belediyesi’nden Miniklere 23 NİSAN Ziyareti
Kartal Belediyesi’nden Miniklere 23 NİSAN Ziyareti
Kartal Belediyesi’nden Miniklere 23 NİSAN Ziyareti

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, anasınıfı öğrencilerini ziyaret ederek onlara çeşitli hediyeler verdi

 

Geri dönüşüm konusunda öğrencileri ve vatandaşları bilgilendirerek çevre kampanyaları başlatan Başkan Altınok Öz’ün öncülüğündeki Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 50. Yıl General Refet Bele Ortaokulu Anasınıfı öğrencileri ile bir araya geldi.

 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bu kez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Esentepe Mahallesi’nde bulunan 50. Yıl General Refet Bele Ortaokulu Anasınıfı öğrencilerini ziyaret ederek kendilerine “Fidanlar Birlikte Büyüsün” projesi kapsamında çam fidanı, doğa dostu; kumbara, kalem kutusu, tohumlu kalem, bez çanta ve çocuk masal kitabı hediye etti. Doğayı korumak adına önemli çalışmalara imza atan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e teşekkür eden Anasınıfı öğretmeni Nil Yıldırım, “Sayın Başkanımızın çocuklar konusundaki hassasiyetini biliyoruz. Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için başlattığı çevreci kampanyaları takip ediyor ve 50. Yıl General Refet Bele Ortaokulu olarak her zaman destekliyoruz.” dedi.

 

“Mutlu bir toplumun temel dayanaklarından biri de temiz bir çevrede yaşamaktır”

 

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars ise yaptığı konuşmada: ”Sizlere Sayın Belediye Başkanımız Op. Dr. Altınok Öz’ün selamlarını, sevgilerini getirdim. Geleceğimizi emanet ettiğimiz siz çocuklar için projeler geliştiriyoruz. Siz daha iyi ortamlarda doğa ile iç içe olun diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kartal Belediyesi olarak, önceliğimiz çevre ve halk sağlığıdır. Çünkü huzurlu bir yaşamın ve mutlu bir toplumun temel dayanaklarından birinin de temiz bir çevrede yaşamak olduğuna inanıyoruz.” dedi.

📆 21 Nisan 2017 Cuma 16:46   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 34 19 11 4 50 21 +29 68 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
3 Altay (A) 34 16 12 6 61 40 +21 60
4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
5 Çorum Bld. 34 15 10 9 44 27 +17 55
6 Gölcükspor 34 14 11 9 42 38 +4 53
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
9 24 Erzincanspor 34 12 11 11 40 33 +7 47
10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 34 9 11 14 32 46 −14 38
14 Beylerbeyi 34 9 10 15 45 51 −6 37
15 Karacabey Birlikspor 34 9 9 16 58 61 −3 36
16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
18 Kütahyaspor 34 8 11 15 37 60 −23 35
19 Manavgatspor (D) 34 4 13 17 25 52 −27 25

BAĞLANTILAR

Eğitim yeni sadi chp Belediye parti anma mutlu GÜNCEL mac kadikoy universitesi ahmet gunu huseyin tuzla kartalspor baskani koleji kartal ziyaret Altinok yardim merkezi sultanbeyli belediyesi kaza mehmet pendik meclis baskan yazici Spor ak maltepe Sağlık oz Sancaktepe turkiye kartalda cocuk şimşek proje futbol istanbul