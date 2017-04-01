23 Nisan İstanbul Buz Hokeyi Turnuvası başlıyor

İstanbul, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 21-23 Nisan tarihleri arasında Sırbistan, Romanya, Bosna Hersek ve Türkiye olmak üzere 4 ülkeden 15 takım ve yaklaşık 300 çocuğun katılımıyla gerçekleştirilecek olan 23 Nisan Buz Hokeyi Turnuvası’na ev sahipliği yapacak.

Turnuvada Türkiye’yi İstanbul, Ankara ve Kocaeli ilinden gelen kulüplerin U10-U12 takımları temsil edecek. İBB Silivrikapı Buz Pisti’nde gerçekleşecek dev organizasyon öncesi hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Bu yaş kategorisinde ilk kez gerçekleşecek olan organizasyon, Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde gerçekleştiriliyor.

“Çocuklarımızla büyüğüz”

Turnuvayla ilgili konuşan Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Halit Albayrak, “Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılış tarihi olan 23 Nisan 1920 bizler için özel bir gündür. Biz ve çocuklarımız için eşsiz değere sahip bugünü tüm dünya çocukları ile birlikte kutlamak istiyoruz. Ülkemizde böyle güzel bir organizasyona öncülük ettiğimiz için çok mutluyuz. Hedefimiz büyük, bu turnuvalar sayesinde buz hokeyinde ihtiyaç duyduğumuz altyapıyı oluşturmayı hedefliyoruz. Turnuvanın uluslararası oluşu bizim çocuklarımız için çok önemli. Bu yaş kategorisinde uluslararası müsabakalar çocuklarımızın gelişimine ivme kazandıracak. Daha önceki yıllarda bu tip organizasyonlara kulüplerimiz kendi imkanları ile katılım sağlıyorlardı. İnşallah devletimizin desteği ile bu yıldan itibaren bu organizasyonları ülkemizde gerçekleştireceğiz. 21 Nisan 2017 Cuma günü başlayıp, 23 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek olan İBB Silivrikapı Buz Pisti’ndeki turnuvaya tüm halkımızı bekliyoruz. Girişler ücretsiz ve gelen konuklarımızı sürpriz hediyeler bekliyor” dedi.

İstanbul Buz Hokeyi Turnuvası, pazar günü son maçların ardından saat 17.00’de düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.