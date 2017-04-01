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Salih Nafiz Tüzün İlkokul Öğrencileri Kartal Belediyesi’ni Ziyaret Etti
Salih Nafiz Tüzün İlkokul Öğrencileri Kartal Belediyesi’ni Ziyaret Etti

Öğretmen Salih Nafiz Tüzün İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kartal Belediyesi’ni ziyaret etti.

 

Kartal Belediyesi’nde minikleri, Kartal Belediyesi Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan karşıladı. Öğretmen Salih Nafiz Tüzün İlkokulu 4. sınıf öğrencileri; Ahmet Yusuf Türkmenli, Ceylin Asya Sağlam, Hümeyra İslamoğlu, Okul Müdürü Hüseyin Yazıcı, Öğretmen Melihat Atasever, eşliğinde Kartal Belediyesi Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan’la görüşerek taleplerini dile getirdi. Başkan Vekili Gülcemal Fidan, “Çocuklar bizim geleceğimiz, onların her zaman yanlarındayız.” dedi.

 

Ahmet Yusuf Türkmenli’yi koltuğuna oturtan Başkan Vekili Gülcemal Fidan, minik öğrencinin taleplerini dinledi. Türkmenli, “Kartal ilçe sınırlarımız içerisinde bulunan Aydos Ormanı’na yürüyüş alanları, çocuk oyun alanları, sosyal aktivite alanları yapılmasını istiyoruz, böylelikle hem aileler hem de çocukları keyifli zaman geçirecek.” dedi.

📆 21 Nisan 2017 Cuma 16:29   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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# Takım
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  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 34 19 11 4 50 21 +29 68 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
3 Altay (A) 34 16 12 6 61 40 +21 60
4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
5 Çorum Bld. 34 15 10 9 44 27 +17 55
6 Gölcükspor 34 14 11 9 42 38 +4 53
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
9 24 Erzincanspor 34 12 11 11 40 33 +7 47
10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 34 9 11 14 32 46 −14 38
14 Beylerbeyi 34 9 10 15 45 51 −6 37
15 Karacabey Birlikspor 34 9 9 16 58 61 −3 36
16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
18 Kütahyaspor 34 8 11 15 37 60 −23 35
19 Manavgatspor (D) 34 4 13 17 25 52 −27 25

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