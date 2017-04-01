Salih Nafiz Tüzün İlkokul Öğrencileri Kartal Belediyesi’ni Ziyaret Etti

Öğretmen Salih Nafiz Tüzün İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kartal Belediyesi’ni ziyaret etti.

Kartal Belediyesi’nde minikleri, Kartal Belediyesi Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan karşıladı. Öğretmen Salih Nafiz Tüzün İlkokulu 4. sınıf öğrencileri; Ahmet Yusuf Türkmenli, Ceylin Asya Sağlam, Hümeyra İslamoğlu, Okul Müdürü Hüseyin Yazıcı, Öğretmen Melihat Atasever, eşliğinde Kartal Belediyesi Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan’la görüşerek taleplerini dile getirdi. Başkan Vekili Gülcemal Fidan, “Çocuklar bizim geleceğimiz, onların her zaman yanlarındayız.” dedi.

Ahmet Yusuf Türkmenli’yi koltuğuna oturtan Başkan Vekili Gülcemal Fidan, minik öğrencinin taleplerini dinledi. Türkmenli, “Kartal ilçe sınırlarımız içerisinde bulunan Aydos Ormanı’na yürüyüş alanları, çocuk oyun alanları, sosyal aktivite alanları yapılmasını istiyoruz, böylelikle hem aileler hem de çocukları keyifli zaman geçirecek.” dedi.