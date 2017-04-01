Gazeteci Can Dündar’a 2 yıl hapis istemi

Gazeteci Can Dündar hakında altı aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Gazeteci Can Dündar hakkında “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti’ni veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılama” suçundan altı aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.