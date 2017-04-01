‘BİR DİLEĞİM VAR’ Konseri

Tiyatro, Dizi ve Sinema oyuncusu ALPER TÜREDİ’ nin 2002 yılında Lösemi tedavisi görürken kaybettiği kızının anısına 2014 yılında “YAŞAMA TUTUNMAYA ÇALIŞAN BİR ÇOCUĞU EN SON NE ZAMAN SEVİNDİRDİNİZ” sloganı ile başlattığı iyilik hareketi, faaliyetlerine dernek olarak sürdürmekte ve bir çok çocuğun dileğini gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Bu anlamda; farkındalık yaratmak ve daha çok kişiye ulaşabilmek amacı ile geleneksel hale gelen BİR DİLEĞİM VAR KONSERİ’ nin bu yıl 3.sü düzenleniyor.

Protokolde birçok popüler kişinin misafir olarak yer alacağı ve CEM CEMİNAY’ ın sunacağı gecede KİBARİYE, SELAMİ ŞAHİN, ZARA, KIRAÇ, GÖKHAN TEPE, MERVE ÖZBEY, TAN TAŞÇI, AYLA ÇELİK ve ÇAĞATAY AKMAN sahne alacaklar.

TARİH: 24.04.2017

SAAT: 20:30

YER: CKM (CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ)