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Kartal Gazetesi » Etkinlikler, Kültür-Sanat, Manşet » ‘BİR DİLEĞİM VAR’ Konseri
‘BİR DİLEĞİM VAR’ Konseri
‘BİR DİLEĞİM VAR’ Konseri

Tiyatro, Dizi ve Sinema oyuncusu ALPER TÜREDİ’ nin 2002 yılında Lösemi tedavisi görürken kaybettiği kızının anısına 2014 yılında “YAŞAMA TUTUNMAYA ÇALIŞAN BİR ÇOCUĞU EN SON NE ZAMAN SEVİNDİRDİNİZ” sloganı ile başlattığı iyilik hareketi,  faaliyetlerine  dernek olarak sürdürmekte ve bir çok çocuğun dileğini gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Bu anlamda;  farkındalık yaratmak ve daha çok kişiye ulaşabilmek amacı ile geleneksel hale gelen BİR DİLEĞİM VAR KONSERİ’ nin bu yıl 3.sü düzenleniyor.
Protokolde birçok popüler kişinin misafir olarak yer alacağı ve CEM CEMİNAY’ ın sunacağı gecede KİBARİYE, SELAMİ ŞAHİN, ZARA, KIRAÇ, GÖKHAN TEPE, MERVE ÖZBEY, TAN TAŞÇI, AYLA ÇELİK ve ÇAĞATAY AKMAN sahne alacaklar.

TARİH: 24.04.2017
SAAT: 20:30
YER: CKM (CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ)

📆 21 Nisan 2017 Cuma 11:49   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 34 19 11 4 50 21 +29 68 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
3 Altay (A) 34 16 12 6 61 40 +21 60
4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
5 Çorum Bld. 34 15 10 9 44 27 +17 55
6 Gölcükspor 34 14 11 9 42 38 +4 53
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
9 24 Erzincanspor 34 12 11 11 40 33 +7 47
10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 34 9 11 14 32 46 −14 38
14 Beylerbeyi 34 9 10 15 45 51 −6 37
15 Karacabey Birlikspor 34 9 9 16 58 61 −3 36
16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
18 Kütahyaspor 34 8 11 15 37 60 −23 35
19 Manavgatspor (D) 34 4 13 17 25 52 −27 25

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