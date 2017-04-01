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IMEI numarısını not edin
IMEI numarısını not edin

Cep telefonu çalınan kişi, bir yandan kendisi için çok değerli olan rehberini kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, diğer yandan telefonunun suç örgütleri tarafından kullanılmasından endişe duyuyor. Yaklaşık 75 milyon cep telefonu abonesinin bulunduğu Türkiye’de bazı art niyetli kişiler çalıntı cep telefonlarını kullanıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), cep telefonunu kaybeden vatandaşın yapması gerekenleri kamuoyu ile paylaştı. BTK bünyesinde kurulan Bilgi ve İhbar Merkezi’nin (BİM) 0 312 294 94 94 numaralı telefonunu arayarak 15 haneli IMEI numarasını bildiren vatandaş, hattın iletişime kapanmasını sağlıyor.

Resmi internet sitesinden bir vatandaşın ‘Cihazımı kaybettim/çaldırdım. Ne yapmalıyım?’ sorusunu cevaplandıran BTK, şu açıklamada bulundu; “Cihazına ait IMEI numarası beyaz listede bulunan ancak cihazı çalınan, yağmalanan, kaybolan veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan kişiler cihazının elektronik haberleşme şebekesinden hizmet almasını engellemek için e-Devlet kapısı üzerinden veya telefon yoluyla BİM’e ihbarda bulunur. Ayrıca Mahkemelere veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına da çalıntı cihaz ile ilgili başvuruda bulunulabilir. Kayıp/çalıntı ihbarının gerçekleşmesi için öncelikle cihaza ait 15 rakamlı IMEI numarasının bilinmesi, hat sahibi olan kişinin telefon ile ihbarda bulunması gerekmektedir. Ayrıca Mahkemelere veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına da çalıntı cihaz ile ilgili başvuruda bulunulabilir.”

‘Kayıp/çalıntı cihazımın bulunmasını istiyorum. Ne yapmalıyım?’ sorusunun da cevaplandırıldığı açıklamada, “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun çalınan, gasp edilen veya kaybedilen telefonları bulmak ve ilgili kişiye teslim etmek gibi görevleri bulunmamaktadır. Bu konuda adli mercilere başvurulabilecektir.” denildi.
BTK, vatandaşlara, cep telefonlarının çalınması durumunda, ilk olarak 0 312 294 94 94 numaralı telefondan BTK’nın Bilgi ve İhbar Merkezi’nin aranması çağrısında bulundu. Ancak bu numarayı aramadan önce IMEI numaranızı mutlaka bilmeniz gerekiyor.

📆 21 Nisan 2017 Cuma 11:28   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
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  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 34 19 11 4 50 21 +29 68 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
3 Altay (A) 34 16 12 6 61 40 +21 60
4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
5 Çorum Bld. 34 15 10 9 44 27 +17 55
6 Gölcükspor 34 14 11 9 42 38 +4 53
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
9 24 Erzincanspor 34 12 11 11 40 33 +7 47
10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 34 9 11 14 32 46 −14 38
14 Beylerbeyi 34 9 10 15 45 51 −6 37
15 Karacabey Birlikspor 34 9 9 16 58 61 −3 36
16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
18 Kütahyaspor 34 8 11 15 37 60 −23 35
19 Manavgatspor (D) 34 4 13 17 25 52 −27 25

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