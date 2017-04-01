Kartal’da Turizm Haftası Kutlandı

15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Dünya Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde tören düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen törene; Kartal Kaymakamı Cemil Aksak, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza Aka, Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü İsmail Yılmaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından mehteran takımı ve halk oyunları ekibi, bir gösteri sundu. Program; Dede Korkut, Nasrettin Hoca, Hacivat ile Karagöz gibi orta oyunları ile devam etti. Etkinliğin sonunda Kartal Kaymakamı Cemil Aksak, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel ve Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza Aka, okul bahçesine kurulan yöresel çadırları gezdi.