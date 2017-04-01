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Kartal’da Turizm Haftası Kutlandı
Kartal’da Turizm Haftası Kutlandı

15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Dünya Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde tören düzenlendi.

 

Etkinlikler kapsamında düzenlenen törene; Kartal Kaymakamı Cemil Aksak, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza Aka, Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü İsmail Yılmaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından mehteran takımı ve halk oyunları ekibi, bir gösteri sundu. Program; Dede Korkut, Nasrettin Hoca, Hacivat ile Karagöz gibi orta oyunları ile devam etti. Etkinliğin sonunda Kartal Kaymakamı Cemil Aksak, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel ve Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza Aka, okul bahçesine kurulan yöresel çadırları gezdi.

📆 21 Nisan 2017 Cuma 11:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 34 19 11 4 50 21 +29 68 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
3 Altay (A) 34 16 12 6 61 40 +21 60
4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
5 Çorum Bld. 34 15 10 9 44 27 +17 55
6 Gölcükspor 34 14 11 9 42 38 +4 53
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
9 24 Erzincanspor 34 12 11 11 40 33 +7 47
10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 34 9 11 14 32 46 −14 38
14 Beylerbeyi 34 9 10 15 45 51 −6 37
15 Karacabey Birlikspor 34 9 9 16 58 61 −3 36
16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
18 Kütahyaspor 34 8 11 15 37 60 −23 35
19 Manavgatspor (D) 34 4 13 17 25 52 −27 25

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