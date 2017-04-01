Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Belediye, Manşet, Toplum » Yeni Proje; İstanbul’daki minibüslere ‘Panik Butonu’ takılacak
Yeni Proje; İstanbul’daki minibüslere ‘Panik Butonu’ takılacak
Yeni Proje; İstanbul’daki minibüslere ‘Panik Butonu’ takılacak

Dolmuşta tacize uğrayan kadınlar, minibüsten indirilen engelli çocuklar, şoför ve yolcu arasında bitmek bilmeyen tartışmalar artık son bulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile İstanbul’daki tüm minibüs ve taksi dolmuşlara panik butonu takılıyor. Araçta kör nokta bırakmayacak şekilde kameralar yerleştiriliyor. Araç takip ünitesi ve panik butonunun yerleştirileceği araçlar 7 gün 24 saat izlenecek. Bu sistem ile güvenli yolculuğun yanı sıra, güzergah ve konum takibi yapılması, toplu ulaşımın denetlenmesi, hız takibi ile kaza riskinin düşürülmesi hedefleniyor.

Hemen polise bildirilecek!

Bundan sonra minibüs ya da taksi dolmuşlarda tacize ya da şiddete maruz kalan yolcu panik butonuna basacak. İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri tarafından geliştirilen sistemle uyarı hemen Toplu Ulaşım Merkezi’ne gelecek. Durum hemen polise bildirilecek. Panik butonuna basılan minibüs ya da dolmuş en yakın polis ekipleri tarafından durdurulacak.

📆 21 Nisan 2017 Cuma 10:38   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 34 19 11 4 50 21 +29 68 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
3 Altay (A) 34 16 12 6 61 40 +21 60
4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
5 Çorum Bld. 34 15 10 9 44 27 +17 55
6 Gölcükspor 34 14 11 9 42 38 +4 53
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
9 24 Erzincanspor 34 12 11 11 40 33 +7 47
10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 34 9 11 14 32 46 −14 38
14 Beylerbeyi 34 9 10 15 45 51 −6 37
15 Karacabey Birlikspor 34 9 9 16 58 61 −3 36
16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
18 Kütahyaspor 34 8 11 15 37 60 −23 35
19 Manavgatspor (D) 34 4 13 17 25 52 −27 25

BAĞLANTILAR

mac tuzla kartal sultanbeyli anma kaza yardim Eğitim Altinok istanbul GÜNCEL gunu Belediye pendik ziyaret kartalspor Sancaktepe baskan mehmet oz cocuk baskani proje şimşek meclis ak turkiye merkezi koleji yazici futbol ahmet kartalda yeni Spor sadi huseyin chp belediyesi universitesi parti mutlu Sağlık maltepe kadikoy