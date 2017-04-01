Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kutlu Doğum Programı Düzenledi

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Peygamberimiz Hz Muhammed (sas)’nin Kutlu Doğumu vesilesiyle bir program tertip etti.

Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA, Kartal İlçe Müftüsü Mustafa BAYTAR, Kartal İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa DENİZ, Kartal İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tuncay ORUÇ, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli iştirak etti.

Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu, Çakabey İmam Hatip Ortaokulu ve Kartal İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin koordine ettiği program, Akşemseddin Camii İmam Hatibi Ahmet Yaşar ZORLU’nun Kur’an Tilavetiyle başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA yaptığı açılış konuşmasında: “Peygamberi arayanlar onu başka şeylerde değil; dürüstlük abidesi karakterinde, benliğini kuşatan yetim yüreğinde, muazzam ahlakında, haksızlıklara tahammülü olmayan karakterinde, adalet özleminde, yalnızlığa bürünüşünde, ağır sorumluluklar hissedişinde, ufuklara dalarak yaşadığı korku ve titreme ile kalabalıklar içinde kendini gösteren atılgan ve cesur kişiliğinde aramalıdır. Peygamber sevgisini göstermenin yolu; sadece şekli olarak onun izinden gitmek değil sözümüzde durmak, emanete riayet etmek ve güzel komşuluklar gibi davranışa yönelik özelliklerini şahsımızda asli bir vasıf haline getirmektir.” dedi. Bugün insanlığın Hz. Peygamber (sas)’in ahlakına çok ihtiyaç duyduğuna değinen Ali Rıza AKA: “Güven toplumunu da tesis etmek için O’nun ahlakını hayatımıza aktarmamız gerekiyor. Yani el-Emin olmamız gerekiyor, emrolundugumuz gibi dosdoğru olmamız gerekiyor, bütün insanları ya dinde kardeş ya da hilkatte eş kabul etmemiz gerekiyor. Kısacası Mümin olmamız gerekiyor, gerçek Müslüman olmamız gerekiyor.” İfadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Öğrenciler Hz Peygamberimizi (sas) okudukları şiirlerle, tiyatrolarla, sinevizyon sunumlarıyla, oratoryo ile ve müzik öğretmenleri eşliğinde seslendirdikleri ilahilerle andılar, anlattılar. Baştan sona ilgi ve beğeniyle izlenen Kutlu Doğum Programı toplu fotoğraf çekimleriyle son buldu.