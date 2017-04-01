Başkan Topbaş’tan 5 yeni metro hattı müjdesi

“Yeni metro hatları dünyanın en ileri teknolojisine sahip”
Başkan Topbaş, İstanbul’da yapılacak 5 yeni metro hattı ile ilgili müjde verdi. “Şu anda 5 metro hattımız sözleşme imzalama aşamasına geldi. Yakın gelecekte de temel atmalarını beraber yaparız” diyen Topbaş, “Başakşehir-Kayaşehir metro hattı 6 km’lik hat, Bağcılar-Kirazlı-Küçükçekme -Halkalı metro hattı 9.7 km’lik hat, Kaynarca-Pendik Tuzla metro hattı 12 km’lik hat. Çekmeköy-Sultanbeyli ile Çekmeköy-Taşdelen metro hattı 17.8 km’lik hat ve Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı 13 km’lik hat. Esasında 6 hat ihaleye çıkmıştık bir tanesine itiraz edildiği için bekliyor. Bu 5 metro hattının sözleşmeleri imzalanmak üzere ve yakında temellerini atacağız. Böylece 2019’un sonuna gelirken İstanbul’un 400 km üzerinde raylı sistemi dönemimizde kazandırmış olacağız” dedi.
Başkan Topbaş, yeni metroların dünyanın en ileri teknolojisine sahip olduğunu dile getirerek, “Çok teknolojik yapılardan bahsettik, çok teknolojik sistemlerden bahsettik, en ileri teknolojileri kullanmaya çalıştığımızı bahsettik. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy hattının daha güvenli olması açısından insansız sürücüsüz yaptık. Çok ileri bir teknoloji, dünya artık buna geçmekte. Türkiye’de de ilk defa İstanbul’da bu uygulanacak. Şu anda test sürüşleri yapılıyor. Sonuçlandığı zaman, güvenlik sınırları belirlendiği zaman devreye alıp İstanbullulara hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld. (S)
|34
|19
|11
|4
|50
|21
|+29
|68
|2017-18 2. Lig
|2
|Ankara Demirspor (A)
|34
|16
|13
|5
|53
|34
|+19
|61
|Play-off
|3
|Altay (A)
|34
|16
|12
|6
|61
|40
|+21
|60
|4
|Kocaelispor
|34
|15
|12
|7
|53
|34
|+19
|57
|5
|Çorum Bld.
|34
|15
|10
|9
|44
|27
|+17
|55
|6
|Gölcükspor
|34
|14
|11
|9
|42
|38
|+4
|53
|7
|Kızılcabölükspor
|35
|12
|13
|10
|40
|36
|+4
|49
|8
|Van Bş. Bld.
|35
|12
|12
|11
|35
|38
|−3
|48
|9
|24 Erzincanspor
|34
|12
|11
|11
|40
|33
|+7
|47
|10
|Kozan Bld.
|34
|11
|12
|11
|40
|41
|−1
|45
|11
|Bayburt GÖİ
|34
|11
|11
|12
|39
|36
|+3
|44
|12
|Erzin Bld.
|34
|10
|9
|15
|35
|50
|−15
|39
|13
|Tekirdağspor
|34
|9
|11
|14
|32
|46
|−14
|38
|14
|Beylerbeyi
|34
|9
|10
|15
|45
|51
|−6
|37
|15
|Karacabey Birlikspor
|34
|9
|9
|16
|58
|61
|−3
|36
|16
|Cizrespor
|34
|8
|12
|14
|26
|42
|−16
|36
|2017-18 BAL
|17
|Kartalspor
|34
|10
|5
|19
|30
|45
|−15
|35
|18
|Kütahyaspor
|34
|8
|11
|15
|37
|60
|−23
|35
|19
|Manavgatspor (D)
|34
|4
|13
|17
|25
|52
|−27
|25
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