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Kartal Gazetesi » Maltepe, Manşet » Dolandırıcının kimliği polisi bile şaşırttı
Dolandırıcının kimliği polisi bile şaşırttı
Dolandırıcının kimliği polisi bile şaşırttı

Maltepe’de bir markette sahte para vermeye çalışan genç kız, iş yeri sahibinin dikkatiyle suçüstü yakalandı.

Sahte para ve hırsızlıktan 3 farklı arama kaydı bulunan genç kız Maltepe’de yakalandı. Edinilen bilgiye göre; ilçede bulunan markette ufak bir alışveriş yapan 20 yaşındaki şüpheli K.K. elinde bulunan sahte 100 TL’yi iş yeri sahibine verdi. Genç kızdan şüphelenen market sahibi yaptığı kontrolde paranın sahte olduğunu anlayarak durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dolandırıcıyı görünce şaşkınlık yaşadı. döndü. Genç kızı gözaltına alan polis yaptığı incelemede dolandırıcının “Parada sahtecilik ve hırsızlık” suçlarından 3 farklı aramasının bulunduğu belirlendi.
Polis merkezine götürülen şüpheli K.K. buradaki işlemlerimin ardından adliyeye sevk edilecek.

📆 21 Nisan 2017 Cuma 09:57   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 34 19 11 4 50 21 +29 68 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
3 Altay (A) 34 16 12 6 61 40 +21 60
4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
5 Çorum Bld. 34 15 10 9 44 27 +17 55
6 Gölcükspor 34 14 11 9 42 38 +4 53
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
9 24 Erzincanspor 34 12 11 11 40 33 +7 47
10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 34 9 11 14 32 46 −14 38
14 Beylerbeyi 34 9 10 15 45 51 −6 37
15 Karacabey Birlikspor 34 9 9 16 58 61 −3 36
16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
18 Kütahyaspor 34 8 11 15 37 60 −23 35
19 Manavgatspor (D) 34 4 13 17 25 52 −27 25

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