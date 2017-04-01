Tuzla Devlet Hastanesinde Fizik Tedavi Hizmetleri

Fizik tedavi ünitesinde menisküs (kemik eklemlerde, kemikler arasında bulunan kıkırdak yapıda oluşan rahatsızlık) operasyonu, eklem implant (ortopedi ve travmatolojide kullanılan ve vücut içerisinde kemik ve eklemler düzeyinde yerleştirilmiş ayrıca vücut içerisinde erimeden kalabilen ve vücut dokularıyla uyumluluk gösteren her türlü malzeme) sonrası ortopedik rehabilitasyon tedavileri, halk arasında kireçlenme olarak bilinen osteoartrit (kireçlenme), fibromyalji (yaygın kas iskelet sistemi ağrısı), myofasiyal ağrı (bölgesel ağrı sendromu), tendon yaralanmaları, çeşitli hastalıklara bağlı eklem kısıtlılıkları gibi pek çok hastalıklar tedavi edilmektedir. Klinikte ayaktan ve yatarak tedavi imkânı sağlanmaktadır. Tedavi sürecinde ve sonrasında hastalara egzersiz eğitimi verilmektedir.
Klinikte, kurulduğu günden bu zamana kadar geçen bir buçuk yıllık süre içerisinde, yaklaşık 500 hastaya hizmet verilmiş durumdadır. Klinik, yeni Tuzla Devlet Hastanesi binasına taşındıktan sonra, daha da büyük bir merkezle hastalara tedavi imkanı sunmaya devam edecektir.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld. (S)
|34
|19
|11
|4
|50
|21
|+29
|68
|2017-18 2. Lig
|2
|Ankara Demirspor (A)
|34
|16
|13
|5
|53
|34
|+19
|61
|Play-off
|3
|Altay (A)
|34
|16
|12
|6
|61
|40
|+21
|60
|4
|Kocaelispor
|34
|15
|12
|7
|53
|34
|+19
|57
|5
|Çorum Bld.
|34
|15
|10
|9
|44
|27
|+17
|55
|6
|Gölcükspor
|34
|14
|11
|9
|42
|38
|+4
|53
|7
|Kızılcabölükspor
|35
|12
|13
|10
|40
|36
|+4
|49
|8
|Van Bş. Bld.
|35
|12
|12
|11
|35
|38
|−3
|48
|9
|24 Erzincanspor
|34
|12
|11
|11
|40
|33
|+7
|47
|10
|Kozan Bld.
|34
|11
|12
|11
|40
|41
|−1
|45
|11
|Bayburt GÖİ
|34
|11
|11
|12
|39
|36
|+3
|44
|12
|Erzin Bld.
|34
|10
|9
|15
|35
|50
|−15
|39
|13
|Tekirdağspor
|34
|9
|11
|14
|32
|46
|−14
|38
|14
|Beylerbeyi
|34
|9
|10
|15
|45
|51
|−6
|37
|15
|Karacabey Birlikspor
|34
|9
|9
|16
|58
|61
|−3
|36
|16
|Cizrespor
|34
|8
|12
|14
|26
|42
|−16
|36
|2017-18 BAL
|17
|Kartalspor
|34
|10
|5
|19
|30
|45
|−15
|35
|18
|Kütahyaspor
|34
|8
|11
|15
|37
|60
|−23
|35
|19
|Manavgatspor (D)
|34
|4
|13
|17
|25
|52
|−27
|25
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