Müjdat Gezen “hakaret” suçundan ifade verdi

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’nun sinema sanatçısı Müjdat Gezen hakkında, yaptığı basın toplantısında şahsına hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunması üzerine Müjdat Gezen Anadolu Adalet Sarayı’na gelerek ifade verdi. Çıkışta açıklama yapan Gezen, “O, bana hakaret ediyor ifade vermiyor, ben etmediğim hakaretten dolayı, kuzu dedim diye ifade veriyorum” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’nun sinema sanatçısı Müjdat Gezen hakkında şahsına hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunması üzerine Müjdat Gezen Anadolu Adalet Sarayı’na gelerek ifade verdi.

Müjdat Gezen, ifadesinde suçlamayı kabul etmediğini belirterek, “Söz konusu ifadeleri bu sene içerisinde benim yönettiğim tiyatro okulunun kundaklanması olayının ardından okulda yaptığım basın toplantısı bünyesinde söyledim. Burada sadece Burhan Kuzu için sarfettiğim söz kendi soy adı olan Kuzu’dur. Hakaret olarak algılanan diğer sözler Burhan Kuzu’ya değil bana hakaret eden diğer kişilere yöneliktir ki bu kişiler hakkında ben hukuk mahkemelerinde tazminat davaları açtım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben bir mizah sanatçısıyım. Basın toplantısında sorulan soruya mizahi bir dille cevap verdim. Kimsenin kişilik haklarını açıktan ihlal edecek bir söz söylemedim” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu avukatı aracılığıyla, sinema oyuncusu Müjdat Gezen hakkında “hakaret” suçundan suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen suç duyurusu dilekçesinde, “Müjdat Gezen, müvekkilimin aleyhine, eleştiri sınırlarını aşan, hakaret içeren açıklamalarda bulunmuştur. Kendisi bir sanat adamı olarak sanatçı vasfında bulunması gereken erdemli davranışlara ve topluma örnek olacak insan profiline hiç de uygun olmayan ifadeler kullanarak müvekkilime ağır hakaretlerde bulunmuştur” ifadeleri yer almıştı.

Suç duyurusu dilekçesinde, Müjdat Gezen hakkında “hakaret” suçundan kamu davası açılması talep edilmişti.