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Çocuklar birbirinden farklı 3 boyutlu çalışmalar yapıyor
Çocuklar birbirinden farklı 3 boyutlu çalışmalar yapıyor

Kağıthane Belediyesi’nin ilçede yaşayan çocukların sosyal yaşamlarını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Yaşam Beceri Atölyeleri, çocuklara bir çok farklı branşta ücretsiz eğitimler vermeye devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yaşam Beceri Atölyesi’nde yeni açılan Seramik Sınıfı ile birlikte, daha önce duydukları ama çok fazla bilgi sahibi olmadıkları yeni bir sanat dalıyla tanışan çocuklar, birbirinden farklı 3 boyutlu çalışmalar yapıyor.

Kökeni M.Ö 3000 yıllarına kadar dayanan seramik sanatıyla el becerilerini geliştirme fırsatı bulan çocuklar hayal güçlerini de fazlasıyla kullanarak yaratıcılıklarını arttırma şansı yakalıyor. Bir ay kadar önce çocuklara seramik dersi vermeye başladıklarını belirten resim öğretmeni Zeynel Arslan; ‘’İlk söylediğimizde ve nasıl yapıldığını gösterdiğimizde açıkçası çocuklar, çamur ile yapılan bir sanat olmasından dolayı temkinli yaklaştılar. Derslere başladıktan ve işin inceliklerini yavaş yavaş öğrendikten sonra hepsi artık severek derslere katılıyor. Aslında bir anlamda çamurla oynamanın ve uğraşmanın ne kadar eğlenceli olduğunu da gördüler.’’ dedi.

Seramik sanatının çocukların el becerilerine ve kabiliyetlerine önemli katkılar sağladığının altını çizen Arslan, seramik ile tanışan çocukların ilerleyen yıllarda heykel gibi farklı alanlara da yönlendirilebileceğini belirtti.

📆 20 Nisan 2017 Perşembe 14:13   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 34 19 11 4 50 21 +29 68 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
3 Altay (A) 34 16 12 6 61 40 +21 60
4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
5 Çorum Bld. 34 15 10 9 44 27 +17 55
6 Gölcükspor 34 14 11 9 42 38 +4 53
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
9 24 Erzincanspor 34 12 11 11 40 33 +7 47
10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 34 9 11 14 32 46 −14 38
14 Beylerbeyi 34 9 10 15 45 51 −6 37
15 Karacabey Birlikspor 34 9 9 16 58 61 −3 36
16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
18 Kütahyaspor 34 8 11 15 37 60 −23 35
19 Manavgatspor (D) 34 4 13 17 25 52 −27 25

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