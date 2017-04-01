Çocuklar birbirinden farklı 3 boyutlu çalışmalar yapıyor

Kökeni M.Ö 3000 yıllarına kadar dayanan seramik sanatıyla el becerilerini geliştirme fırsatı bulan çocuklar hayal güçlerini de fazlasıyla kullanarak yaratıcılıklarını arttırma şansı yakalıyor. Bir ay kadar önce çocuklara seramik dersi vermeye başladıklarını belirten resim öğretmeni Zeynel Arslan; ‘’İlk söylediğimizde ve nasıl yapıldığını gösterdiğimizde açıkçası çocuklar, çamur ile yapılan bir sanat olmasından dolayı temkinli yaklaştılar. Derslere başladıktan ve işin inceliklerini yavaş yavaş öğrendikten sonra hepsi artık severek derslere katılıyor. Aslında bir anlamda çamurla oynamanın ve uğraşmanın ne kadar eğlenceli olduğunu da gördüler.’’ dedi.
Seramik sanatının çocukların el becerilerine ve kabiliyetlerine önemli katkılar sağladığının altını çizen Arslan, seramik ile tanışan çocukların ilerleyen yıllarda heykel gibi farklı alanlara da yönlendirilebileceğini belirtti.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld. (S)
|34
|19
|11
|4
|50
|21
|+29
|68
|2017-18 2. Lig
|2
|Ankara Demirspor (A)
|34
|16
|13
|5
|53
|34
|+19
|61
|Play-off
|3
|Altay (A)
|34
|16
|12
|6
|61
|40
|+21
|60
|4
|Kocaelispor
|34
|15
|12
|7
|53
|34
|+19
|57
|5
|Çorum Bld.
|34
|15
|10
|9
|44
|27
|+17
|55
|6
|Gölcükspor
|34
|14
|11
|9
|42
|38
|+4
|53
|7
|Kızılcabölükspor
|35
|12
|13
|10
|40
|36
|+4
|49
|8
|Van Bş. Bld.
|35
|12
|12
|11
|35
|38
|−3
|48
|9
|24 Erzincanspor
|34
|12
|11
|11
|40
|33
|+7
|47
|10
|Kozan Bld.
|34
|11
|12
|11
|40
|41
|−1
|45
|11
|Bayburt GÖİ
|34
|11
|11
|12
|39
|36
|+3
|44
|12
|Erzin Bld.
|34
|10
|9
|15
|35
|50
|−15
|39
|13
|Tekirdağspor
|34
|9
|11
|14
|32
|46
|−14
|38
|14
|Beylerbeyi
|34
|9
|10
|15
|45
|51
|−6
|37
|15
|Karacabey Birlikspor
|34
|9
|9
|16
|58
|61
|−3
|36
|16
|Cizrespor
|34
|8
|12
|14
|26
|42
|−16
|36
|2017-18 BAL
|17
|Kartalspor
|34
|10
|5
|19
|30
|45
|−15
|35
|18
|Kütahyaspor
|34
|8
|11
|15
|37
|60
|−23
|35
|19
|Manavgatspor (D)
|34
|4
|13
|17
|25
|52
|−27
|25
Bir Cevap Yazın