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Sosyolog Yazar Nurdoğan Arkış “Özgüven” semineri
Sosyolog Yazar Nurdoğan Arkış “Özgüven” semineri

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliğiyle Kartal’da görev yapan okul yöneticilerine ve öğretmenlere Sosyolog Yazar Nurdoğan ARKIŞ “Özgüven” semineri verdi.

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA, Kartal İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bahtiyar ÇAKMAK,  İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Sezai KOÇ ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Halil İbrahim KÖKÇÜ’nün iştirak ettiği seminer, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda yapıldı. Kartal’da görevli öğretmenler ve okul yöneticilerinin katıldığı ve İki oturum halinde gerçekleşen seminerin açılış konuşmasını İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Halil İbrahim KÖKÇÜ yaptı.

Etkili, güçlü ve başarılı bir toplum olmanın püf noktalarından birinin “özgüven” olduğunu vurgulayan Nurdoğan ARKIŞ, özgüveni yüksek, güven ve sevgi ilişkisini dengeli bir şekilde kurabilmiş toplumların bilimsel bilgiye ulaşma ve dolayısıyla problem çözme, tedbir alma ve icat etme kapasitesinin arttığını ifade etti. Okulun ve ailenin toplumun en güçlü kurumları olduğunu ifade ederek, bu konuda özgüveni, güveni ve sevgiyi besleyecek olan her yatırımın Türkiye’nin gücüne güç katacağını belirtti.

Bu değerli ve doyurucu seminer için İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ali Rıza AKA sunumu yapan Nurdoğan ARKIŞ’a teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu. Ayrıca seminerin düzenlenmesine vesile olan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Sezai KOÇ´a, Öğretim Üyesi Halil İbrahim KÖKÇÜ´ye ve tüm ekibine teşekkür etti. Seminerin sonunda Sosyolog Yazar Nurdoğan ARKIŞ kitaplarını imzaladı.

📆 20 Nisan 2017 Perşembe 13:59   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 34 19 11 4 50 21 +29 68 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
3 Altay (A) 34 16 12 6 61 40 +21 60
4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
5 Çorum Bld. 34 15 10 9 44 27 +17 55
6 Gölcükspor 34 14 11 9 42 38 +4 53
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
9 24 Erzincanspor 34 12 11 11 40 33 +7 47
10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 34 9 11 14 32 46 −14 38
14 Beylerbeyi 34 9 10 15 45 51 −6 37
15 Karacabey Birlikspor 34 9 9 16 58 61 −3 36
16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
18 Kütahyaspor 34 8 11 15 37 60 −23 35
19 Manavgatspor (D) 34 4 13 17 25 52 −27 25

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