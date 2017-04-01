Maltepe’nin minik sağlıkçıları görev başında

Maltepe Belediyesi Kreş ve Çocuk Gelişimi Müdürlüğü’ne bağlı Aydınevler Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi’nde, 7-13 Nisan Sağlık Haftası nedeniyle “May Day Kids” etkinliği düzenlendi. Çeşitli sağlık hizmetlerinin tanıtıldığı etkinlik kapsamında, çocuklara siren sesi dinlettirilip, ambulans fotoğrafları gösterilerek, görsel ve işitsel algı oluşturulmasına çalışıldı. Ayrıca 3-5 yaş arasındaki çocukların soruları dinlenip cevaplandırılarak, bilgi edinmeleri sağlandı. Çizgi film karakterleri olan “Mickey Mouse” ve “Minnie Mouse” ile belediye ambulansını gezip, hemşire kepleri giyen ve bilgi alan miniklere, ambulans içindeki malzemeler de tanıtıldı. Eğitime katılan çocuklara, katılım sertifikası da verildi.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld. (S)
|34
|19
|11
|4
|50
|21
|+29
|68
|2017-18 2. Lig
|2
|Ankara Demirspor (A)
|34
|16
|13
|5
|53
|34
|+19
|61
|Play-off
|3
|Altay (A)
|34
|16
|12
|6
|61
|40
|+21
|60
|4
|Kocaelispor
|34
|15
|12
|7
|53
|34
|+19
|57
|5
|Çorum Bld.
|34
|15
|10
|9
|44
|27
|+17
|55
|6
|Gölcükspor
|34
|14
|11
|9
|42
|38
|+4
|53
|7
|Kızılcabölükspor
|35
|12
|13
|10
|40
|36
|+4
|49
|8
|Van Bş. Bld.
|35
|12
|12
|11
|35
|38
|−3
|48
|9
|24 Erzincanspor
|34
|12
|11
|11
|40
|33
|+7
|47
|10
|Kozan Bld.
|34
|11
|12
|11
|40
|41
|−1
|45
|11
|Bayburt GÖİ
|34
|11
|11
|12
|39
|36
|+3
|44
|12
|Erzin Bld.
|34
|10
|9
|15
|35
|50
|−15
|39
|13
|Tekirdağspor
|34
|9
|11
|14
|32
|46
|−14
|38
|14
|Beylerbeyi
|34
|9
|10
|15
|45
|51
|−6
|37
|15
|Karacabey Birlikspor
|34
|9
|9
|16
|58
|61
|−3
|36
|16
|Cizrespor
|34
|8
|12
|14
|26
|42
|−16
|36
|2017-18 BAL
|17
|Kartalspor
|34
|10
|5
|19
|30
|45
|−15
|35
|18
|Kütahyaspor
|34
|8
|11
|15
|37
|60
|−23
|35
|19
|Manavgatspor (D)
|34
|4
|13
|17
|25
|52
|−27
|25
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