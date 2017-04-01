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Maltepe’nin minik sağlıkçıları görev başında
Maltepe’nin minik sağlıkçıları görev başında

Maltepe Belediyesi, Sağlık Haftası nedeniyle Aydınevler kreşindeki çocuklara yönelik olarak, çeşitli sağlık hizmetlerini tanıtan bilgilendirici bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte hemşire kepleri giyen minikler, ilk görevlerini de yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Maltepe Belediyesi Kreş ve Çocuk Gelişimi Müdürlüğü’ne bağlı Aydınevler Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi’nde, 7-13 Nisan Sağlık Haftası nedeniyle “May Day Kids” etkinliği düzenlendi. Çeşitli sağlık hizmetlerinin tanıtıldığı etkinlik kapsamında, çocuklara siren sesi dinlettirilip, ambulans fotoğrafları gösterilerek, görsel ve işitsel algı oluşturulmasına çalışıldı. Ayrıca 3-5 yaş arasındaki çocukların soruları dinlenip cevaplandırılarak, bilgi edinmeleri sağlandı. Çizgi film karakterleri olan “Mickey Mouse” ve “Minnie Mouse” ile belediye ambulansını gezip, hemşire kepleri giyen ve bilgi alan miniklere, ambulans içindeki malzemeler de tanıtıldı. Eğitime katılan çocuklara, katılım sertifikası da verildi.

📆 20 Nisan 2017 Perşembe 13:37   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 34 19 11 4 50 21 +29 68 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
3 Altay (A) 34 16 12 6 61 40 +21 60
4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
5 Çorum Bld. 34 15 10 9 44 27 +17 55
6 Gölcükspor 34 14 11 9 42 38 +4 53
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
9 24 Erzincanspor 34 12 11 11 40 33 +7 47
10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 34 9 11 14 32 46 −14 38
14 Beylerbeyi 34 9 10 15 45 51 −6 37
15 Karacabey Birlikspor 34 9 9 16 58 61 −3 36
16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
18 Kütahyaspor 34 8 11 15 37 60 −23 35
19 Manavgatspor (D) 34 4 13 17 25 52 −27 25

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