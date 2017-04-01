Sezer İnanoğlu’ndan kötü haber

Yeşilçam’ın çocuk yıldızı Sezer İnanoğlu’nun gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yeşilçam’ın çocuk yıldızı Sezer İnanoğlu (50) gıda zehirlenmesi sebebiyle Üsküdar Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. İnanoğlu’nun durumu hakkında henüz bir çaıklama yapılmadı.

SEZER İNANOĞLU KİMDİR?

Yapımcı ve oyuncu Sezer İnanoğlu, 1967 yılında doğdu. Çocuk yaşlarda, ‘Sezercik’ adıyla çeşitli filmlerde oynadı. Büyüyünce sinemayı bıraktı ve babası Berker İnanoğlu’ndan kalan film şirketinin başına geçti. 19 Şubat 2007 tarihinde cezaevindeyken Mehtap Meral Baykasoğlu ile evlendi ve gözleri doğuştan görmeyen Arzum Ayşe adında bir kız çocukları oldu. 27 Eylül 2013’te boşanmışlardır. Sezer İnanoğlu’nun 1996 yılında evlendiği ilk eşi sunucu Nil Pınar İnanoğlu, Beykoz’daki yalılarında 23 Mart 1997’de başına tabancayla ateş ederek intihar etmişti. Sezer İnanoğlu’nun eşinin ölümünün ardından bunalıma girdiği iddia edilmişti.