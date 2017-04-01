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Sezer İnanoğlu’ndan kötü haber
Sezer İnanoğlu’ndan kötü haber

Yeşilçam’ın çocuk yıldızı Sezer İnanoğlu’nun gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yeşilçam’ın çocuk yıldızı Sezer İnanoğlu (50) gıda zehirlenmesi sebebiyle Üsküdar Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. İnanoğlu’nun durumu hakkında henüz bir çaıklama yapılmadı.

SEZER İNANOĞLU KİMDİR?

Yapımcı ve oyuncu Sezer İnanoğlu, 1967 yılında doğdu. Çocuk yaşlarda, ‘Sezercik’ adıyla çeşitli filmlerde oynadı. Büyüyünce sinemayı bıraktı ve babası Berker İnanoğlu’ndan kalan film şirketinin başına geçti. 19 Şubat 2007 tarihinde cezaevindeyken Mehtap Meral Baykasoğlu ile evlendi ve gözleri doğuştan görmeyen Arzum Ayşe adında bir kız çocukları oldu. 27 Eylül 2013’te boşanmışlardır. Sezer İnanoğlu’nun 1996 yılında evlendiği ilk eşi sunucu Nil Pınar İnanoğlu, Beykoz’daki yalılarında 23 Mart 1997’de başına tabancayla ateş ederek intihar etmişti. Sezer İnanoğlu’nun eşinin ölümünün ardından bunalıma girdiği iddia edilmişti.

📆 20 Nisan 2017 Perşembe 12:45   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 34 19 11 4 50 21 +29 68 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
3 Altay (A) 34 16 12 6 61 40 +21 60
4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
5 Çorum Bld. 34 15 10 9 44 27 +17 55
6 Gölcükspor 34 14 11 9 42 38 +4 53
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
9 24 Erzincanspor 34 12 11 11 40 33 +7 47
10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 34 9 11 14 32 46 −14 38
14 Beylerbeyi 34 9 10 15 45 51 −6 37
15 Karacabey Birlikspor 34 9 9 16 58 61 −3 36
16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
18 Kütahyaspor 34 8 11 15 37 60 −23 35
19 Manavgatspor (D) 34 4 13 17 25 52 −27 25

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