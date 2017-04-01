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Kartalspor taraftarı, Beylerbeyi maçını izleyemeyecek!
Kartalspor taraftarı, Beylerbeyi maçını izleyemeyecek!

Kartalspor Yönetim Kurulu Başkanı Ali Apaydın, Pazar günü deplasmanda karşılaşmasının oynanacak olan Beylerbeyi A.Ş. Kartalspor kader maçı olacağının altını çizdi. Karşılaşmanın iki takım bakımından büyük önem arz ettiğine vurgu yapan Apaydın,” Rakibimizinde bizim gibi puana ihtiyacı var bunun bilincindeyiz tabiî ki bir takım önlemler aldık ve Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulunduk. Karşılaşmanın eşit şartlarda gerçekleşmesi için tarafsız ve baskı altında olmayacak hakemlerin görevlendirilmesini istedik. Buda doğal hakkımız” ifadesini kullandı.


KAPALI SAHAYI AÇTIRDILAR
Kartalspor Yönetim Kurulu Başkanı Ali Apaydın, Beylerbeyi A.Ş.’nin sahasının bakımda olduğunu ve uzun bir zamandan beri maçlarını başka bir Statta oynadıklarını hatırlattı ve ”Rakip bu karşılaşmayı kazanmak için tüm imkanlarını harekete geçirmiş. Edindiğimiz sağlam bilgiye göre, Kaymakamlığa müracaat etmişler ve Kartalspor maçını bakım aşamasında olan kendi statlarında oynamak istediklerini bildirmişler. Tabiî ki bu istekleri kabul edildiğini, bakım konumunda ki stada 500 kişilik portatif Tribün kurulmasını sağlandığını da öğrendik, lakin bizim taraftarımız maçı izleyemeyecek” yorumunu yaptı.


CAN GÜVENLİĞİ İSTEDİK
Pazar günü oynanacak olan karşılaşmanın tansiyonu yüksek bir maç olacağına dikkat çeken Apaydın,”Karşılaşmanın çok çekişmeli ve çok gergin geçeceğini de biliyoruz. Edindiğimiz ayrı bir bilgide rakip takım oyuncularını soyunma odası girişinde ve çıkışında dövmeye kalkışılıyormuş. Bu nedenle bu şekil bir tatsızlıklarla karşılaşmamak adına ilgililere gereken başvuruyu yaptık ve can güvenliğimizin korunmasını istedik. Karşılaşmanın eşit şartlarda ve dostane bir ortamda gerçekleştirilmesini istiyoruz. Şartlar ne olursa olsun Kartalspor kazanmak için sahaya çıkacak ve gücünü gösterecek” dedi.


Apaydın, Kartalspor’un zoru sevdiğini ve son güleninde Kartalspor olacağını sözlerine ekledi…

📆 20 Nisan 2017 Perşembe 11:35   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 34 19 11 4 50 21 +29 68 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
3 Altay (A) 34 16 12 6 61 40 +21 60
4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
5 Çorum Bld. 34 15 10 9 44 27 +17 55
6 Gölcükspor 34 14 11 9 42 38 +4 53
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
9 24 Erzincanspor 34 12 11 11 40 33 +7 47
10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 34 9 11 14 32 46 −14 38
14 Beylerbeyi 34 9 10 15 45 51 −6 37
15 Karacabey Birlikspor 34 9 9 16 58 61 −3 36
16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
18 Kütahyaspor 34 8 11 15 37 60 −23 35
19 Manavgatspor (D) 34 4 13 17 25 52 −27 25

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