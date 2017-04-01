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Başkan Altınok Öz Kartal’da Yapılan Çalışmaları Yerinde İnceledi
Başkan Altınok Öz Kartal’da Yapılan Çalışmaları Yerinde İnceledi

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, ilçede yapımı devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Altınok Öz’e, incelemeleri sırasında Darüşşafaka Başhekimi Dr. Can Bostancı’nın yanı sıra Meclis üyeleri ve birim müdürleri de eşlik etti. Başkan Altınok Öz, ilk olarak yapımında sona gelinen Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi’ni gezdi. Projede gelinen son nokta hakkında bilgi alan Başkan Altınok Öz, tespitleri doğrultusunda gerekli talimatları verdi. Kartal Yakacık’ta çalışmaları sürdürülen Masal Evi’ne geçen Başkan Altınok Öz, burada da çalışmaları tek tek inceledi. Son olarak Darüşşafaka Rezidans Huzurevi’ni ziyaret eden Başkan Altınok Öz, burada da Darüşşafaka Başhekimi Dr. Can Bostancı’dan, çalışmalar ve huzurevi binasının mimarisi hakkında bilgi aldı.

📆 20 Nisan 2017 Perşembe 11:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 34 19 11 4 50 21 +29 68 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
3 Altay (A) 34 16 12 6 61 40 +21 60
4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
5 Çorum Bld. 34 15 10 9 44 27 +17 55
6 Gölcükspor 34 14 11 9 42 38 +4 53
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
9 24 Erzincanspor 34 12 11 11 40 33 +7 47
10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 34 9 11 14 32 46 −14 38
14 Beylerbeyi 34 9 10 15 45 51 −6 37
15 Karacabey Birlikspor 34 9 9 16 58 61 −3 36
16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
18 Kütahyaspor 34 8 11 15 37 60 −23 35
19 Manavgatspor (D) 34 4 13 17 25 52 −27 25

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