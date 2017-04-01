Başkan Altınok Öz Kartal’da Yapılan Çalışmaları Yerinde İnceledi

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, ilçede yapımı devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Altınok Öz’e, incelemeleri sırasında Darüşşafaka Başhekimi Dr. Can Bostancı’nın yanı sıra Meclis üyeleri ve birim müdürleri de eşlik etti. Başkan Altınok Öz, ilk olarak yapımında sona gelinen Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi’ni gezdi. Projede gelinen son nokta hakkında bilgi alan Başkan Altınok Öz, tespitleri doğrultusunda gerekli talimatları verdi. Kartal Yakacık’ta çalışmaları sürdürülen Masal Evi’ne geçen Başkan Altınok Öz, burada da çalışmaları tek tek inceledi. Son olarak Darüşşafaka Rezidans Huzurevi’ni ziyaret eden Başkan Altınok Öz, burada da Darüşşafaka Başhekimi Dr. Can Bostancı’dan, çalışmalar ve huzurevi binasının mimarisi hakkında bilgi aldı.