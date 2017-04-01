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Şehitler Köprüsündeki gişeler kaldırılıyor
Şehitler Köprüsündeki gişeler kaldırılıyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde serbest geçiş uygulaması için çalışmalar bu sabah başladı. İlk aşamada 4 gişede yapılacak çalışmaların 15 Temmuz’da bitmesi hedefleniyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinde HGS ve OGS cihazının aynı anda okutulacağı serbest geçiş sistemi çalışmaları başladı. Sabah erken saatlerde başlayan çalışmalar kapsamında köprünün Avrupa-Anadolu geçişinde toplam 8 gişeden 4’ü trafiğe kapatıldı.

İlk aşamada 4 gişede yapılacak çalışmaların ardından diğer 4 gişe de trafiğe kapatılıp çalışma yapılacak. Çalışmaların tamamının 15 Temmuz’da bitmesi planlanıyor.Çalışmalar nedeniyle de köprüde ufak çaplı bir yoğunluk olduğu gözlendi.

Köprüyü sürekli kullandığını söyleyen bir vatandaş, “İnşallah güzel olur, rahat olur, bu sıkıntılar kalkar. Trafik yoğunluğu kalmaz inşallah İstanbul trafiği bayağı yoğundur ama inşallah faydası olur. Diğer yerlerde oldu”dedi.

📆 20 Nisan 2017 Perşembe 11:12   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Sancaktepe Bld. (S) 34 19 11 4 50 21 +29 68 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
3 Altay (A) 34 16 12 6 61 40 +21 60
4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
5 Çorum Bld. 34 15 10 9 44 27 +17 55
6 Gölcükspor 34 14 11 9 42 38 +4 53
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
9 24 Erzincanspor 34 12 11 11 40 33 +7 47
10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 34 9 11 14 32 46 −14 38
14 Beylerbeyi 34 9 10 15 45 51 −6 37
15 Karacabey Birlikspor 34 9 9 16 58 61 −3 36
16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
18 Kütahyaspor 34 8 11 15 37 60 −23 35
19 Manavgatspor (D) 34 4 13 17 25 52 −27 25

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