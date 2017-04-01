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Fatih’te Maskeli Silahlı Soygun: 1 Yaralı
Fatih’te Maskeli Silahlı Soygun: 1 Yaralı

Fatih’de 4 katlı bir apartmanın ikinci katında bulunan bir daireye giren yüzleri maskeli ve silahlı 5 kişi, kendilerine direnen 1 kişiyi silahla yaralayıp 10 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı.

Olay saat 03.00 sıralarında Şehremini Mahallesi, Deniz Abdal Camii Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 2 katında meydana geldi. İddialara göre yüzleri maskeli ve silahlı 5 kişi, dairede bulunanlara silah doğrultarak evde bulunan altınları istedi. O sırada silahlı şahıslara direnen Selim Demirkaya silahını çeken soyguncu tarafından vuruldu. Elinden ve bacağından vurulan Demirkaya kanlar içerisinde yere yığıldı. Yüzleri maskeli 5 kişi evde bulunan 10 bin lira değerinde ki ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Selim Demirkaya’yı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Demirkaya’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri ekipleri apartman çevresi ve dairede inceleme yaparak delil araştırması yaptı. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı.

📆 20 Nisan 2017 Perşembe 10:56   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 34 19 11 4 50 21 +29 68 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
3 Altay (A) 34 16 12 6 61 40 +21 60
4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
5 Çorum Bld. 34 15 10 9 44 27 +17 55
6 Gölcükspor 34 14 11 9 42 38 +4 53
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
9 24 Erzincanspor 34 12 11 11 40 33 +7 47
10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 34 9 11 14 32 46 −14 38
14 Beylerbeyi 34 9 10 15 45 51 −6 37
15 Karacabey Birlikspor 34 9 9 16 58 61 −3 36
16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
18 Kütahyaspor 34 8 11 15 37 60 −23 35
19 Manavgatspor (D) 34 4 13 17 25 52 −27 25

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