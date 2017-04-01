Fatih’te Maskeli Silahlı Soygun: 1 Yaralı

Fatih’de 4 katlı bir apartmanın ikinci katında bulunan bir daireye giren yüzleri maskeli ve silahlı 5 kişi, kendilerine direnen 1 kişiyi silahla yaralayıp 10 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı.

Olay saat 03.00 sıralarında Şehremini Mahallesi, Deniz Abdal Camii Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 2 katında meydana geldi. İddialara göre yüzleri maskeli ve silahlı 5 kişi, dairede bulunanlara silah doğrultarak evde bulunan altınları istedi. O sırada silahlı şahıslara direnen Selim Demirkaya silahını çeken soyguncu tarafından vuruldu. Elinden ve bacağından vurulan Demirkaya kanlar içerisinde yere yığıldı. Yüzleri maskeli 5 kişi evde bulunan 10 bin lira değerinde ki ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Selim Demirkaya’yı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Demirkaya’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri ekipleri apartman çevresi ve dairede inceleme yaparak delil araştırması yaptı. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı.