Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Matematik Yarışması düzenliyor

İlçe genelinde İlkokul 4. Sınıf ve Ortaokul 6. Sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı KARMATYA (Kartal Matematik Yarışması) 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 10.00’da Şehit Timur Aktemur Ortaokulunda gerçekleşecektir. Başvurular Okul Müdürlükleri tarafından 02 Mayıs – 05 Mayıs 2017 tarihlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılacaktır.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld. (S)
|34
|19
|11
|4
|50
|21
|+29
|68
|2017-18 2. Lig
|2
|Ankara Demirspor (A)
|34
|16
|13
|5
|53
|34
|+19
|61
|Play-off
|3
|Altay (A)
|34
|16
|12
|6
|61
|40
|+21
|60
|4
|Kocaelispor
|34
|15
|12
|7
|53
|34
|+19
|57
|5
|Çorum Bld.
|34
|15
|10
|9
|44
|27
|+17
|55
|6
|Gölcükspor
|34
|14
|11
|9
|42
|38
|+4
|53
|7
|Kızılcabölükspor
|35
|12
|13
|10
|40
|36
|+4
|49
|8
|Van Bş. Bld.
|35
|12
|12
|11
|35
|38
|−3
|48
|9
|24 Erzincanspor
|34
|12
|11
|11
|40
|33
|+7
|47
|10
|Kozan Bld.
|34
|11
|12
|11
|40
|41
|−1
|45
|11
|Bayburt GÖİ
|34
|11
|11
|12
|39
|36
|+3
|44
|12
|Erzin Bld.
|34
|10
|9
|15
|35
|50
|−15
|39
|13
|Tekirdağspor
|34
|9
|11
|14
|32
|46
|−14
|38
|14
|Beylerbeyi
|34
|9
|10
|15
|45
|51
|−6
|37
|15
|Karacabey Birlikspor
|34
|9
|9
|16
|58
|61
|−3
|36
|16
|Cizrespor
|34
|8
|12
|14
|26
|42
|−16
|36
|2017-18 BAL
|17
|Kartalspor
|34
|10
|5
|19
|30
|45
|−15
|35
|18
|Kütahyaspor
|34
|8
|11
|15
|37
|60
|−23
|35
|19
|Manavgatspor (D)
|34
|4
|13
|17
|25
|52
|−27
|25
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