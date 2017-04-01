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Kartal Gazetesi » Eğitim, Manşet » Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Matematik Yarışması düzenliyor
Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Matematik Yarışması düzenliyor
Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Matematik Yarışması düzenliyor

İlçe genelinde İlkokul 4. Sınıf ve Ortaokul 6. Sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı KARMATYA (Kartal Matematik Yarışması) 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 10.00’da Şehit Timur Aktemur Ortaokulunda gerçekleşecektir. Başvurular Okul Müdürlükleri tarafından 02 Mayıs – 05 Mayıs 2017 tarihlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılacaktır.

📆 20 Nisan 2017 Perşembe 10:53   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 34 19 11 4 50 21 +29 68 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
3 Altay (A) 34 16 12 6 61 40 +21 60
4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
5 Çorum Bld. 34 15 10 9 44 27 +17 55
6 Gölcükspor 34 14 11 9 42 38 +4 53
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
9 24 Erzincanspor 34 12 11 11 40 33 +7 47
10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 34 9 11 14 32 46 −14 38
14 Beylerbeyi 34 9 10 15 45 51 −6 37
15 Karacabey Birlikspor 34 9 9 16 58 61 −3 36
16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
18 Kütahyaspor 34 8 11 15 37 60 −23 35
19 Manavgatspor (D) 34 4 13 17 25 52 −27 25

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