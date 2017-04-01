Milyonlara müjde, Memur anneler de yarım gün çalışacak

Memur anneler de yarım gün çalışacak, Kıdem tazminatı fonu için hazırlık tamam, 1 milyon istihdam hedefine erken ulaşılacak ve Taşeron işçilere kadro hızla hayata geçirilecek..

Hükümet, çalışma yaşamı ve sosyal güvenlikte toplumun tüm kesimlerine verdiği sözleri bir bir yaşama geçirirken, yeni sistemle güçlü bir icraat dönemi başlıyor. Pazartesi günü yapılacak Bakanlar Kurulu’nda memur anneye yarım gün çalışmadan kıdeme kadar geniş bir alanda çalışma yaşamına ilişkin çözüm takvimi ortaya konulacak.

Bakanlar Kurulu sonrası, öncelikli başlıklar ve yaşama geçirilecek düzenlemeler şöyle:

● Memur annelere de yarım gün çalışma sistemi devreye giriyor. Çalışma Bakanlığı, kamuda çalışan annelere yönelik yönetmeliği Başbakanlık’a gönderdi. Bakanlar Kurulu’nda karara bağlanmasının ardından en geç Mayıs ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Böylece memur anneler de özel sektörde olduğu gibi doğum izninden sonra çocukları okul çağına gelene kadar kısmi çalışmadan yararlanacak.

HERKESE TAZMİNAT

● Türkiye’de kıdem alamayan tek bir çalışanın kalmamasını öngören kıdem tazminatı düzenlemesi için gelecek hafta taraflarla masaya oturuluyor . Belirlenen taslaklar üzerinden işçi ve işveren sendikalarıyla çalışma başlatılacak. Hazırlanan taslakta, işçilerin 3 bin 600 gün prim ödeme, 15 yıl çalışma koşuluyla her yıl için 30 gün karşılığı para çekebilmesi öngörülüyor. Evlilik, askerlikte para çekme hakkı için 10 yıl koşulu aranacak. Bir gün çalışan da kıdem alacak, hak kaybına kesinlikle izin verilmeyecek.

● Taşeron işçilere kadro konusu önümüzdeki ayların önemli bir başlığı olacak. Çalışma Bakanlığı, taşeron çalışmasını tamamlayarak hükümete gönderecek. Kamu personel reformu kapsamında çözümü öngörülüyor.

2 MİLYON HEDEFİ AŞILACAK

● 1 Ocak-15 Nisan arasında yaklaşık 584 bini 4A statülü olmak üzere 803 bin istihdam yaratıldı. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Haziran sonu 1 milyonu hedefliyorduk, Mayıs ortalarında bu rakamı geçeceğimizi görüyorum” dedi. Yıl sonu için öngörülen 2 milyon hedefi için yeni istihdam programları devreye girecek.

İCRAATLAR ÖNE ÇIKACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, referandum sonrası yeni sisteme ilişkin gerekli altyapı düzenlemelerinin yapılacağını anımsatarak, “Millet hükümetten güçlü bir icraat dönemi bekliyor. Erken seçime ihtiyaç yok. İki yıllık dönemde icraatlar ön plana çıkacak” dedi. İşsizlik oranlarının Mart, Nisan aylarında hızlı bir düşüş göstereceğini belirten Müezzinoğlu, “Hızla 11’lere ineceğiz. Aralık ayında yeniden tek haneye inmiş olacağız” diye konuştu..