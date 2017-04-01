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Mekik çekip, zeybek oynayan robotlar
Mekik çekip, zeybek oynayan robotlar

Zeytinburnu Bilgi Evleri’nde üretilen Türk robot şınav, mekik çekiyor, takla atıyor, futbol oynuyor. Türkçe konuşup, dans eden robot oynadığı zeybek ile görenleri şaşırtıyor.

 

Zeytinburnu Bilgi Evleri Türkiye’de bir ilke imza attı. Geleceğin mühendislerini yetiştirmeyi amaçlayan Bilgi Evleri, çocukların becerilerini hayal dünyalarıyla birleştiren robot yapım atölyesini kurdu.İstanbul Üniversitesi’nden Yard. Doç. Dr. Burak Şişman ve Yard. Doç. Dr. Yavuz Yaman ile birlikte robot yapım atölyesini kuran Zeytinburnu Bilgi Evleri, çocukların hayal gücü ve ince motor becerilerini geliştirmeyi, üretme ve icat etme duygularını pekiştirmeyi, tüm bunların yanı sıra sahip oldukları yeteneklerin farkına varmalarını amaçlıyor. İlk olarak Veliefendi Bilgi Evi’nde hayata geçirilen robot yapım atölyesinde 5 aşamalı kurs halinde 32 haftalık eğitimden geçen çocuklar, kurs sonunda hayal ettikleri robotu tasarlama fırsatını buldu.

 

Ürettikleri Türkçe konuşan robotla İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Kulübü tarafından düzenlenen 11. İTÜ Robot Olimpiyatları’na (ITURO 2017) katılan genç mühendis adayları, 64 yarışmacı arasından 14. olmayı başardı.

📆 20 Nisan 2017 Perşembe 10:30   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 34 19 11 4 50 21 +29 68 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
3 Altay (A) 34 16 12 6 61 40 +21 60
4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
5 Çorum Bld. 34 15 10 9 44 27 +17 55
6 Gölcükspor 34 14 11 9 42 38 +4 53
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
9 24 Erzincanspor 34 12 11 11 40 33 +7 47
10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 34 9 11 14 32 46 −14 38
14 Beylerbeyi 34 9 10 15 45 51 −6 37
15 Karacabey Birlikspor 34 9 9 16 58 61 −3 36
16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
18 Kütahyaspor 34 8 11 15 37 60 −23 35
19 Manavgatspor (D) 34 4 13 17 25 52 −27 25

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