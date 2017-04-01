Tasavvuf Aşıkları 20 NİSAN’da Mevlevi Ayininde Buluşuyor

Dr. Arif Şanlı Musiki Derneği sanatçıları, 20 Nisan’da Kartal’da gerçekleştirecekleri Mevlevi ayini ve sema töreniyle, tasavvuf aşıklarıyla buluşacak.

20 Nisan Perşembe günü saat 20.00’de Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek Mevlevi ayininde Dr. Arif Şanlı Musiki Derneği ayin heyeti, sema töreni ve tasavvuf müziğinin en güzel örnekleri eşliğinde Acem Aşiran ayini icra edecek.

Mevlevi Ayini Nedir?

Klasik Türk Musikisi’nde ve dini musikide Mevlevilerin önemi büyüktür. Mevlevilerin gayretleriyle, Türk musikisinin en önemli bestekarları yetişmiş ve birçok önemli eser musikimize kazandırılmıştır.

Mevlevilerin musikiye olan özel ilgisinin sebebi ise Hz. Mevlana’nın musikiye olan bakış açısıdır. Hz. Mevlana, musikiyi “Elest Bezm’nin Âvâzesi” şeklinde tarif etmiştir. Bu tanım, İslâmi literatürde, ruhun yaratılması konusu ile ilgili sembolik anlatıma işaret etmektedir. Hz. Mevlana, kulun Rabbi ile olan iletişiminin, musiki ile gerçekleştiğini düşünmektedir. Bu sebeple Mevleviler, musikiye ayrı bir hassasiyet arz ederek, daha güzel ve özel manaları musiki ile paylaşabilmek gayesini yaşamaya çalışmışlardır. Mevlevilerin, hakikati hissetmede araç olarak kullandıkları sema, mutlaka musiki ile birlikte gerçekleşir. Kelime anlamı itibariyle ‘hakikati işitmek’ olarak kullanılan semanın gayesi, musiki aracılığıyla varlıktaki hakikati hissederek, O’nda yok olmaktır.