Pendik’teki 64 lisede 17 bin lise öğrencisine mesleki yönelim analizi

Pendik’teki 64 lisede öğrenim gören 17 bin öğrencinin mesleki yönelimini belirlemek üzere analiz çalışması başlatıldı.

Geçtiğimiz yıl da ortaokul öğrencilerine yapılan mesleki yönelim analizi sonucunda çocukların yetenek ve ilgilerinin daha iyi tanınması ve bu yolla okul ve ders seçimine yardımcı olunması amaçlanıyor.

Pendik Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine yönelik mesleki yönelim analizi gerçekleştiriliyor. İlçe genelindeki 64 devlet lisesi ve özel lisede 17 bin öğrenci üzerinde yapılacak taramalarda yükseköğretim programlarına yönelmelerinde onların ilgi ve isteklerinin belirlenmesi amaçlanıyor. John L. Holland tarafından geliştirilen dünyada kabul görmüş olan uygulama, mesleki ilgi envanteri ve kişilik tiplerinin belirlenmesini sağlayan 90 soruluk bir testten oluşuyor.

Tarama sonuçları öğrencilere duyurulacak.

Özellikle yükseköğretime yönelen gençlerin kendilerine en uygun ve gerçekçi seçimler yapabilmeleri için onların ilgi ve isteklerinin belirlenmesinde kullanılacak testlerin sonuçları öğrencilere daha sonra duyurulacak. Pendik Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen mesleki yönelim analizi, geçtiğimiz yıl da ilçe genelindeki 56 ortaokulda öğrenim gören 21 bin 500 öğrenciye uygulanmıştı.