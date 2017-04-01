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Kartal Gazetesi » Büyükşehir, Manşet » Hafriyat terörü havadan görüntülendi
Hafriyat terörü havadan görüntülendi
Hafriyat terörü havadan görüntülendi

Kağıthane’de yol kenarına dökülen kaçak hafriyat, belediye tarafından yıkılan gecekonduların enkazları ve atılan çöplerin oluşturduğu çevre kirliliği havadan görüntülendi.

Mahallelinin rahatsız olduğu ve çevreye ciddi derecede zarar veren hafriyatların, ormanlık alanı nasıl tahrip ettiği ise gözler önüne serildi.

Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy ilçesinde yaşanan kaçak hafriyat terörünün bir benzeri de Kağıthane’de yaşandı. İlçenin en işlek caddesi üzerinde ve ara sokaklarda, kamyonların döktüğü kaçak hafriyatlar havadan görüntülendi. Belediye tarafından yıkılan gecekonduların oluşturduğu enkaz ve atılan çöplerle birlikte oluşan kirlilik, çevreye ciddi derece zarar veriyor. Bununla birlikte halen dökümüne devam edilen molozların ormanlık alanı nasıl tahrip ettiği ise gözler önüne serildi. Hem görüntü olarak hem de çevre kirliliğine sebebiyet veren kaçak hafriyat dökümünden mahalleli de rahatsız olduğunu belirtti.

“Durumdan rahatsızız, temizlenmesini istiyoruz”

Mahalle sakini İzzet Demirci, “Halen getirip ortaya moloz döküyorlar, ne olacak bilmiyorum. Molozları döktükleri yeri döküm alanı olarak biliyorduk. Kirlilik oluşuyor ve rüzgar çıktığı zaman oradaki tüm tozlar eve giriyor. Durumdan rahatsızız, temizlenmesini istiyoruz. Herhangi bir başvuruda bulunmadık ama bundan sonra bulunacağız” dedi.

“Belediyenin bunu temizlemesi lazım”

Emre Yılmaz ise, “Burada çok pislik bir görüntü var. Çevre kirliliği başka bir şey değil. Burası Kağıthane Belediyesi’ne ait, gecekonduları yıktılar ama temizlemediler. Görüntü bakımından çok kötü, mikrop gibi her şey burada var. Her gün buradan geçiyorum, belediyenin bunu temizlemesi lazım” ifadelerini kullandı.

📆 19 Nisan 2017 Çarşamba 16:56   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
3 Altay (A) 34 16 12 6 61 40 +21 60
4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
5 Çorum Bld. 34 15 10 9 44 27 +17 55
6 Gölcükspor 34 14 11 9 42 38 +4 53
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
9 24 Erzincanspor 34 12 11 11 40 33 +7 47
10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 34 9 11 14 32 46 −14 38
14 Beylerbeyi 34 9 10 15 45 51 −6 37
15 Karacabey Birlikspor 34 9 9 16 58 61 −3 36
16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
18 Kütahyaspor 34 8 11 15 37 60 −23 35
19 Manavgatspor (D) 34 4 13 17 25 52 −27 25

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