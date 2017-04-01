Mısır’daki bir mezarda Firavun Dönemine ait 3500 yıllık mumyalar bulundu

Mısır’da bir mezarda Firavun dönemine ait altı mumya bulundu. Mısır Antikalar Bakanı, arkeologların Mısır’da bir mezarda muhteşem bir keşif yaptığını üzerinde mezar figürleri bulunan altı ağaç lahit içinde mumyaların bulunduğunu açıkladı.

Mısır’daki antik Krallar Vadisi yakınında, 3500 yıllık 18. Hanedan’dan kalma ve dönemin üst düzey yöneticilerine ait yeni mumyalar bulundu.

Krallar Vadisindeki Luxor şehri yakınlarında bulunan mezardaki lahitlerin birinin üzerindeki “Şehrin Yargıcı” yazısından, milattan önce 1550 ila 1295 tarihleri arasında 18. hanedan dönemde yaşamış yargıca ait olduğu tahmininde bulunuldu.

Ancak, mezarın daha sonra 21. hanedanlık döneminde başka mumyalar için yeniden kullanıldığı anlaşıldı.

Antik Eserler Bakanı Halid el-Anani yaptığı açıklamada “Mezarın içinde, kil eşyalar, birkaç lahit, küçük heykelcikler gibi çok sayıda parçanın keşfedilmesinin sürpriz olduğunu, mezarın içinde çok sayıda taş heykelciğin de olduğunu söyledi.

Mısır yakın geçmişte bölgede yeni keşiflerin olması ümidiyle arkeolojik projelere yeşil ışık yakmıştı.