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Gençlerden “Bağımlılığa Karşı Ben Sigara Kullanmıyorum” Projesi
Gençlerden “Bağımlılığa Karşı Ben Sigara Kullanmıyorum” Projesi

14-18 yaş grubu lise öğrencilerinin sigara kullanımına yaklaşımını ölçmek ve sigara kullanma oranını azaltmak ve sigara kullanımıyla etkin mücadele etmek amacıyla İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kartal Süleyman Demirel Anadolu Lisesi “Bağımlılığa Karşı Ben Sigara Kullanmıyorum” isimli ortak bir proje yürütülmektedir.

Okul çağında başlanan sigara içme alışkanlığını yine okul çağında sonlandırmak ve bu yaş grubuna sigaranın zararları ile ilgili farkındalıklarını artırmaya yönelik planlanan projenin ilk adımı olarak 30.11.2016 tarihinde Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda sigara içen öğrenciler, velileri ve öğretmenlerinin de katılımıyla toplam 85 kişiye, Doç. Dr. Banu SALEPÇİ tarafından “Sigara Salgını”, Uz. Dr. Hatice Gözde AKKIN GÜRBÜZ tarafından “Ergenlikte Sigara Kullanımı” konuları hakkında eğitim semineri gerçekleştirilmiştir.

06.12.2016 tarihinden itibaren her salı günü sigara içen ve bırakmak isteyen öğrenciler, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Banu SALEPÇİ tarafından “Sigarayı Bırakma Polikliniğinde” takip edilmeye başlanmış olup, solunum fonksiyon testleri, akciğer grafileri ve kan tahlilleri ile muayeneleri yapılmaktadır. Çocuk Ergen Psikiyatri Hekimi Uz. Dr. Hatice Gözde AKKIN GÜRBÜZ tarafından da salı günleri öğrencilere velileri eşliğinde grup çalışmaları yapılmaktadır.

Sigara kullanımı ile etkin mücadele etmek ve gençleri bu konuda bilinçlendirmeyi amaçlayan proje kapsamında Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kartal Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Futbol Takımları arasında Kartal İlçe Stadında projeye dikkat çekmek amacıyla dostluk maçı yapılmıştır.

📆 19 Nisan 2017 Çarşamba 16:42   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 34 19 11 4 50 21 +29 68 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
3 Altay (A) 34 16 12 6 61 40 +21 60
4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
5 Çorum Bld. 34 15 10 9 44 27 +17 55
6 Gölcükspor 34 14 11 9 42 38 +4 53
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
9 24 Erzincanspor 34 12 11 11 40 33 +7 47
10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 34 9 11 14 32 46 −14 38
14 Beylerbeyi 34 9 10 15 45 51 −6 37
15 Karacabey Birlikspor 34 9 9 16 58 61 −3 36
16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
18 Kütahyaspor 34 8 11 15 37 60 −23 35
19 Manavgatspor (D) 34 4 13 17 25 52 −27 25

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