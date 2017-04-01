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Maltepeli çocuklar 23 Nisan’da eğlenceye doyacak
Maltepeli çocuklar 23 Nisan’da eğlenceye doyacak

Maltepe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir şenlik düzenleyecek. Çocuklar şenlikte kurulacak oyun parkurlarında eğlenecek ve danslar, jonglör şovları, cambazlık ve sihirbaz gösterileri, atölye çalışmaları, halk oyunları ekibi ve çok sesli çocuk korosu eşliğinde keyifli bir gün geçirecekler. Düzenlenecek yarışmalarda kazananlara bisiklet hediye edilecek.

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinliklerle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 97. yıldönümünde büyük bir coşku ile kutlanacak. Sahildeki “Açık Basketbol Sahası”nda düzenlenecek ve 10.30’da başlayacak etkinlikler, 18.00’da sona erecek. Düzenlenecek yarışmaları kazanacak çocuklara, 5 adet 8-12 yaş arası bisiklet hediye edilecek. Ardından Melih Altın tarafından düzenlenecek tek teker bisikletli jonglör ve maskotlarla dans şovuna geçilecek. Sihirbaz Mehmet Rüzgar’ın gösterisi sonrası, çeşitli şovlar gerçekleştirilecek ve şovmen Volkan Abi gösterileriyle unutulmaz dakikalar yaşatacak.

Maltepe Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu’nun şarkılarıyla renk katacağı etkinliklerde, Gülensu İlköğretim Okulu Halkoyunları Topluluğu da sahne alacak. Bilet dağıtımı ve çekilişlerle sonrası kurulan takı tasarımı-anahtarlık, saksı boyama ve süsleme, çiçek dilimi ekolojik, pasta süsleme ve taç yapımı çadır atölyelerinde 500 çocuk üretim yapacak ve ürettikleri eserleri sergileyecek. Yüz boyama masasıyla da farklı bir alanda yeteneklerini sergileyerek eğlenecek çocuklara, sosis balon, baskılı balon, rüzgar gülü, sulu atari ve mini lego karakter dağıtılacak. Ayrıca çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker, kâğıt helva ve limonata da ikram edilecek.

 

“23 Nisan ruhu Maltepe’de yaşayacak”

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bütün çocukları şenlik alanımıza davet ediyorum. Maltepe’de çocuklarımız, her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmaz dakikalar yaşayacak, eğlenecek, gülecek ve 23 Nisan’ın ruhunu tam da Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün arzuladığı gibi yaşayacak. Bugün çocuklarımızın, biz de onlar için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık” diye konuştu.

📆 19 Nisan 2017 Çarşamba 16:15   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
3 Altay (A) 34 16 12 6 61 40 +21 60
4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
5 Çorum Bld. 34 15 10 9 44 27 +17 55
6 Gölcükspor 34 14 11 9 42 38 +4 53
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
9 24 Erzincanspor 34 12 11 11 40 33 +7 47
10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 34 9 11 14 32 46 −14 38
14 Beylerbeyi 34 9 10 15 45 51 −6 37
15 Karacabey Birlikspor 34 9 9 16 58 61 −3 36
16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
18 Kütahyaspor 34 8 11 15 37 60 −23 35
19 Manavgatspor (D) 34 4 13 17 25 52 −27 25

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