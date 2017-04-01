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Yasadışı vervet cinsi maymun satan kişiyi yakalama anı kamerada
Yasadışı vervet cinsi maymun satan kişiyi yakalama anı kamerada

Doğa Koruma ve Milli parklar İstanbul Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım sitesi üzerinden kurdukları grup aracılığıyla doğa hayvanlarını yasa dışı olarak satan şebekelere göz açtırmıyor. Ekipler son olarak yavru vervet maymunu satışı yapan bir kişiyi, müşteri kılığına girerek suçüstü yakaladı. Operasyon anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü ekipleri, Facebook üzerinden #örümcek vervet hastagi ile yavru vervet maymunu satışı yapıldığını tespit etti. Gerekli incelemenin ardından harekete geçen ekipler, müşteri kılığına girerek söz konusu kişiyle telefon üzerinden irtibat kurup bir adet yavru maymun siparişi verdi. Yavru vervet maymunu için 3 bin TL karşılığında anlaşılan satıcı O.Ç ile alıcı kılığına giren ekipler, İstanbul Sarıyer Büyükdere caddesi üzerinde buluştu. Suçüstü yapılan şahıslara , 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun 18/1 Maddesi’nden “Koruma Altındaki Hayvanların Ticareti”nden 5 bin TL cezai işlem uygulandı.Görevliler tarafından el konulan yavru vervet maymunu ise koruma altına alındı. Operasyon anı ise kameralar saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ekipler alıcı kılığında yasa dışı satış yapan şahısla buluşuyor. Daha sonra şahsa suç üstü yapılarak cezai işlem uygulanıyor. Yavru maymuna da ekipler el koyuyor.

📆 19 Nisan 2017 Çarşamba 16:08   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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# Takım
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  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 34 19 11 4 50 21 +29 68 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
3 Altay (A) 34 16 12 6 61 40 +21 60
4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
5 Çorum Bld. 34 15 10 9 44 27 +17 55
6 Gölcükspor 34 14 11 9 42 38 +4 53
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
9 24 Erzincanspor 34 12 11 11 40 33 +7 47
10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 34 9 11 14 32 46 −14 38
14 Beylerbeyi 34 9 10 15 45 51 −6 37
15 Karacabey Birlikspor 34 9 9 16 58 61 −3 36
16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
18 Kütahyaspor 34 8 11 15 37 60 −23 35
19 Manavgatspor (D) 34 4 13 17 25 52 −27 25

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