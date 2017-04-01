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İçerde dizisinin finalini 53 bin 700 kişi izledi
İçerde dizisinin finalini 53 bin 700 kişi izledi

İçerde dizisinin en önemli karakterlerinden Melek’in vurulma sahnesinin finalini uygulama üzerinden 53 bin 700 kişi izledi.

Milyonların severek izlediği ‘İçerde’ dizisinin, Bensu Soral tarafından canlandırılan, en önemli karakterlerinden Melek’in vurulma sahnesinin sırrı çözüldü. Diziyi TV ekranından izleyen izleyiciler Melek’in vurulma anını gördü, ancak kurşunların Davut’un mu yoksa Kudret’in adamı Serkan’ın mı silahından çıktığını göremedi.

Dizinin son sahnesi mobil olarak 360 derece yayınladı ve televizyon yayını durduktan sonra devam etti, sahnenin sonunda da Melek’i vuran kurşunların, Kudret’in adamı Serkan’ın silahından çıktığı görüldü.

Yapılan açıklamada, mobil uygulama üzerinden Melek’in vurulma sahnesini 53 bin 700 kişi tarafından izlendiği açıklandı.

📆 19 Nisan 2017 Çarşamba 14:47   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 34 19 11 4 50 21 +29 68 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
3 Altay (A) 34 16 12 6 61 40 +21 60
4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
5 Çorum Bld. 34 15 10 9 44 27 +17 55
6 Gölcükspor 34 14 11 9 42 38 +4 53
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
9 24 Erzincanspor 34 12 11 11 40 33 +7 47
10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 34 9 11 14 32 46 −14 38
14 Beylerbeyi 34 9 10 15 45 51 −6 37
15 Karacabey Birlikspor 34 9 9 16 58 61 −3 36
16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
18 Kütahyaspor 34 8 11 15 37 60 −23 35
19 Manavgatspor (D) 34 4 13 17 25 52 −27 25

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