İçerde dizisinin finalini 53 bin 700 kişi izledi

İçerde dizisinin en önemli karakterlerinden Melek’in vurulma sahnesinin finalini uygulama üzerinden 53 bin 700 kişi izledi.

Milyonların severek izlediği ‘İçerde’ dizisinin, Bensu Soral tarafından canlandırılan, en önemli karakterlerinden Melek’in vurulma sahnesinin sırrı çözüldü. Diziyi TV ekranından izleyen izleyiciler Melek’in vurulma anını gördü, ancak kurşunların Davut’un mu yoksa Kudret’in adamı Serkan’ın mı silahından çıktığını göremedi.

Dizinin son sahnesi mobil olarak 360 derece yayınladı ve televizyon yayını durduktan sonra devam etti, sahnenin sonunda da Melek’i vuran kurşunların, Kudret’in adamı Serkan’ın silahından çıktığı görüldü.

Yapılan açıklamada, mobil uygulama üzerinden Melek’in vurulma sahnesini 53 bin 700 kişi tarafından izlendiği açıklandı.