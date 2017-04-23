Kartal’lı Çocuklar ’23 NİSAN’ Coşkusunu Kartal’da Doyasıya Yaşayacak

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KARTAL’DA COŞKU VE GURURLA KUTLANACAK

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kartal’da bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Kartal Belediyesi, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kartallı çocuklar için bu yıl da renkli ve eğlenceli bir kutlama programı düzenleyecek. Kartal Meydanı’nda yapılacak kutlama programına ek olarak ilçe genelinde 5 ayrı mahallede de sokak şenliği yapılacak.

Kartal Belediyesi’nin 23 Nisan kutlama programı saat 11:00’de Neyzen Tevfik Meydanı’ndan Kartal Meydanı’na yürüyüşle başlayacak. Daha sonra gün boyu Kartal Meydanı’nda devam edecek kutlama programında çocuklar için çeşitli etkinlikler yer alacak. Kartal Meydanı’nda buluşacak minikler, Kartal Belediyesi kreşlerinin hazırladıkları gösterileri izledikten sonra yüz boyama, maske, palyaço, unutulmaya yüz tutmuş oyunlar, halk oyunları, oyun parkları, oyun grupları ve eğlenceli atölyeler ile 23 Nisan coşkusunu ve gururunu doyasıya yaşayacak. Etkinlikler sırasında miniklere balon, mısır ve pamuk şeker dağıtılacak.

Ayrıca ilçe genelinde Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Soğanlık Kültür Merkezi, Yakacık kültür Merkezi, Yalı Mahallesi Konfor Sokak ve Hürriyet mahallesi Vadi Sokağı Ertem SIRAL Kaptan Parkı’nda da (eski adı ile Gökkuşağı Parkı ) çeşitli eğlenceli 23 Nisan gösterileri yapılacak.

Kartal Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Programı:

11:00 Neyzen Tevfik Meydanı’ndan Kartal Meydanı’na yürüyüş.

Açılış Konuşması

11.10 : 5 Yaş Grubu Türkçe Koro

11.20 : 6 Yaş Grubu Jimnastik Gösterisi

11.30 : 6 Yaş Drama Gösterisi

11.45 : 5 Yaş Grubu Jimnastik Gösterisi

12.00 : 6 Yaş Grubu Halk Oyunları Gösterisi

12.15 : 6 Yaş Grubu Resim Sergisi /ya da Heykel Sempozyumu

13:00-17:00 Saatleri arasında Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Soğanlık Kültür Merkezi, Yakacık kültür Merkezi, Yalı Mahallesi Konfor Sokak ve Hürriyet mahallesi Vadi Sokağı Ertem SIRAL Kaptan Parkı’nda da (eski adı ile Gökkuşağı Parkı ) çeşitli eğlenceli 23 Nisan gösterileri yapılacak.