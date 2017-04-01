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’Aşk Diye Soludum’ şarkısı yeniden yayında
’Aşk Diye Soludum’ şarkısı yeniden yayında

Ünlü sanatçı Emre Kaya’nın ’Aşk Diye Soludum’ şarkısını yabancı bir müziğe benziyor gerekçesiyle yayından kaldıran dünya ölçeğindeki dijital müzik platformu, sunulan belgeleri değerlendirerek, şarkıyı yeniden yayına aldı.

Türk pop müziğin ünlü ismi, besteci ve yorumcu Emre Kaya’nın ’Aşk Diye Soludum’ adlı şarkısı dünya ölçeğindeki dijital müzik platformu tarafından geçtiğimiz hafta hiçbir haklı gerekçe sunulmadan yayından kaldırılmasının ardından hayranlarının gösterdiği yoğun tepki ve söz konusu firmaya sunulan belgelerin ardından şarkıyı yeniden yayına aldı.

Emre Kaya’nın menajeri Gizem Demir, söz ve müziği Emre Kaya’ya ait olan ve geçtiğimiz aylarda müzik marketlerde yerini alan son single çalışması ’Aşk Diye Soludum’un, tekrar yayına alındığını açıkladı. Gizem Demir, Selim Çaldıran aranjörlüğünde, DMC etiketiyle çıkan Emre Kaya’nın söz konusu şarkısı ile ilgili “Yabancı bir şarkıya benziyor diye bir Türk sanatçıya böyle bir haksızlığın yapılmasına müzikseverler sessiz kalmadı. Gerek sosyal medya hesapları, gerek basın haberlerinde gösterilen tepkilerin yanı sıra gerekli belgeler de şirkete sunuldu. Bunun sonucunda şarkı yeniden dijital platformlarda yayına alındı. Bu yargısız bir infazdı ve iki kez yılın bestecisi seçilmiş bir sanatçıya yapılmış haksızlıktı. Bundan geri dönülmüş olması sevindirici ancak, keşke hiç yaşanmasaydı” dedi.

“İlk değil son olmaz”

Gizem Demir, tam bir emek hırsızlığı ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, “Bu bir ilk değil, sanırım son da olmayacak. Bu nedenle Türk müzik sektörü yabancı şirketlerin boyunduruğundan kurtulmalı” şeklinde konuştu.

İki kez yılın en iyi bestecisi, yılın en iyi pop sanatçısı, yılın en iyi çıkış yapan sanatçısı gibi daha birçok prestijli ödüllerin sahibi olan ünlü şarkıcıya yapılan haksızlıktan geri dönülmesi hayranlarını da mutlu etti.

Emre Kaya’dan sevenlerine teşekkür

Emre Kaya, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, kendisine ve eserine sahip çıkan tüm müzikseverlere teşekkür ederek, “Bir sanatçı için bundan daha çok gurur verici bir şey olamaz. Sevenlerim yapılan haksızlığa sessiz kalmadı. Aşk Diye Soludum artık müzikseverlere mal olmuş bir eserdir. Bestemin böyle bir hakarete maruz kalması üzüntü vericiydi. Sevenlerim kale gibi arkamda durdu. Sunduğumuz belgeleri de dikkate alan şirket, hakkımızı iade etti” dedi.

Emre Kaya’nın şarkısının yayından kaldırılması Doğan Müzik Yapım A.Ş Genel Müdürü Samsun Demir’den de ağır eleştiri almış, hiçbir kanıtı olmayan bir iddia ile şarkının dijital platformlardan kaldırılması hatasından bir an önce dönülmesini istemişti.

📆 19 Nisan 2017 Çarşamba 12:05   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
3 Altay (A) 34 16 12 6 61 40 +21 60
4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
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7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
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10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
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16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
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