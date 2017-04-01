Şehitler Anısına Dikilen Laleler Filizlendi

Hasbahçe Mesire Alanı’na, 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında şehit olan vatandaşların anısına Türk Bayrağı oluşturacak şekilde Kağıthane Belediyesi tarafından dikilen laleler, filizlendi.

Kağıthane Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri, geçen yılın aralık ayında Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın da katılımıyla Hasbahçe’deki özel bir alanda, Demokrasi Şehitleri için binlerce kırmızı ve beyaz lale soğanını toprakla buluşturmuştu.

Bahar aylarının gelmesiyle filizlenerek Türk Bayrağı şeklini alan laleler, Hasbahçe’ye gelen vatandaşlara görsel şölen sunuyor. Ziyaretçiler, ay yıldızı oluşturan lalelere ilgiyle bakarak fotoğraf da çektiriyor.

Öte yandan Kağıthane Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin, ilkbahar için toprakla buluşturduğu 1 milyon lale de baş gösterdi.

İlçenin çehresini değiştiren farklı renklerdeki laleler, vatandaşlar için kartpostallık görüntü oluşturuyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, lalenin ilçenin simgesi olduğunu belirterek, Kağıthane’yi lale bahçesi haline getirdiklerini söyledi. Toplamda 1 milyon laleyi toprakla buluşturduklarını belirten Başkan Kılıç, “İlçemiz rengarenk hale geldi. Farklı renklerdeki laleler, içimizi açıyor. İstanbul için önemli bir yer olan Hasbahçe Mesire Alanı’nda farklı bir görsel şölen yaşanıyor” dedi.