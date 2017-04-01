Erbakan Vakfı Genel Başkanı’nın Kırgızistan Ziyareti

Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan , yanında Vakfımızın Genel Sekreteri Doğan Bekin ve Prof.Dr. Hasan Moğol olmak üzere Kırgızistan’a ziyarette bulunup Kırgızistan’ın önde gelen üniversitelerinde “Milli Görüş ve Adil Düzen” ve geniş bir yelpazede farklı konuları Türkiye ve Orta Asya analizleriyle ele alıp, farklı ittifak arayışlarına alternatif çözümler ortaya koyan D-8’in önemi ve bu projenin tamamlayıcısı niteliğindeki D-60 projesinin hayata geçirilmesi durumunda Kırgızistan açısından ne ifade edebileceğini, sebep ve sonuçlarını ve ezber bozan farklı fikirleri, Rusya, Kazakistan ve diğer ülkelere vaki Kırgız göçünün önünü alabilecek başta altın madenlerinin işletilmesi konusundaki aksaklıkların giderilmesi, bu konudaki dış sömürünün önlenmesi ve bundan doğan hakların Kırkız ekonomisine katkıları, diğer maden yataklarının işletilmesi ve diğer alanlarda yapılabilecek yatırım ve işbirlikleri konusundaki çalışmaları tüm detaylarıyla gündeme getirmiştir.

Bu bağlamda, Kırgızistan’da etkin konumda bulunan siyasetçi ve parti liderleriyle ikili görüşmeler yapılarak, Türkiye ve özellikle Prof.Dr. Necmettin Erbakan’ın 1993 yılında Kırgızistan’a yaptığı ziyarette ki düşünceleri yeniden hatırlatılmış ve “Kırgız Devleti’nin inşası sırasında Komünist döneminin kötü mirasından kurtulurken, Kapitalizm çarkına kapılmamak için Adil Düzen’e geçmek gerektiğini” vaki ifadeleri yeniden hatırlatılmıştır. Şu anda mevcut anlaşmazlıklar ve derin siyasi krizlerin semptomlardan kurtulabilmek için çözüm reçetesi olarak “Millî Görüş” düşüncesi tüm detaylarıyla dile getirilmiştir.

Kırgızistan’da, Kırgız ve Özbeklerden oluşan etnik dengenin korunmasının önemi dile getirilmiş olup, bu dengenin güvenlik ve istikrar sorunu oluşturmaması için, özellikle İslam coğrafyasında siyasi krizlere çözüm arayışlarında Batı ağırlığının söz konusu olduğu, uluslararası topluma bağlılık ilkesinin, İslam ülkelerinde daha çok kan ve gözyaşına sebep olduğunu ve 2005 ve 2010’da Kırgızistan’da yaşanan olaylardan ders çıkarılması gerektiği fikri de dile getirilmiştir.

Erbakan Vakfımızın Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 11.4.2017 tarihinde Kırgızistan Parlamentosu’nu ziyaret ederek, Devlet Başkanı Almazbek Atambayev’in kurucusu olduğu Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkan Yardımcısı Jogorku Kenesh (Kırgız Parlamentosu) eski Başkan Yardımcısı, Anayasa Düzenleme ve Devlet Yapısı Komitesi Başkanı, parlamento üyesi Torobai ZULPUKAROV ile görüşmelerde bulundu. İki ülke arasındaki ilişkiler ve D-60 konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Dr. Fatih Erbakan, aynı gün Kırgızistan Diyanet İşleri Başkanı Maksat Hacı Toktomuş’u ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu. Daha sonra, İslam Üniversitesi’nde büyük bir topluluğa konferans verdi. Kırgızistan İslam Üniversitesi Rektörü, Ibraev Mars Kaipovich, Dr. Fatih Erbakan’a günün anısına kalpak ve celek giydirdi. Konferanstan sonra, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ustas Hakimcan Ergeşov, Dr. Fatih Erbakan onuruna yemek ziyafetinde bulundu.

Dr. Fatih Erbakan, 12.4.2017 tarihinde uçakla Kırgızistan’ın Oş kentine geçti. Dr. Fatih Erbakan’ı iş adamı Rustam Bay, Oş Milletvekili Salaman Nasılbekov, Muhammed İsmail, OŞ Devlet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dekanı, Doç.Dr. Ferhat Gökçe ve Türk öğretim üyeleri karşıladı.

Dr. Fatih Erbakan, Oş Belediye Başkanı, yardımcıları, iş adamları ve Oş milletvekilleriyle bir toplantı yaptı. Belediye Başkanı, Erbakan Vakfı ile iş birliği yapmak istediklerini dile getirerek, ortak panel ve sempozyumlar düzenleyebileceklerini ifade etti. Daha sonra, Oş Müftüsü Ubeydullah Sarıkbayev’i makamında ziyaret eden Dr. Fatih Erbakan, burada çok önemli hususları masaya yatırdı.

Dr. Fatih Erbakan ve beraberindeki heyet, OŞ Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı, Doç.Dr. Ferhat Gökçe’yi makamında ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında, Türk akademisyenler de hazır bulundu. Bu arada, birçok önemli kitabın Kırgız diline çevrilmesinde büyük emekler harcayan başta İlahiyat Fakültesi Dekanı, Doç.Dr. Ferhat Gökçe olmak üzere, emeği geçen tüm akademisyenlere teşekkür etti. Bu görüşmeden sonra, İlahiyat Fakültesi konferans Salonu’nda çok büyük bir topluluğa hitap eden Dr. Fatih Erbakan, konferans sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı. Fakülte Dekanı Doç.Dr. Ferhat Gökçe, günün anısına Dr. Fatih Erbakan’a üzerinde adının yazılı olduğu kalpak ve çelek giydirdi.

Dr. Fatih Erbakan, Oş ziyareti sırasında, Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva ile bölge siyaseti ile ilgili çok verimli görüşme gerçekleştirdi.

Fenel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, 13.4.2017 tarihinde, Kırgız Arabaev Devlet Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Tolobek Abdyrahmanov’u makamında ziyaret ederek, çok verimli bir görüşme yaptı. Görüşme sonunda Rektör Abdyrahmanov, Dr. Fatih Erbakan’a günün anısına Kırkız el işçiliğini yansıtan bir pano hediye ederek, kalpak giydirdi. Dr. Fatih Erbakan, Arabaev Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne bağlı İmam Hatip öğrencilerine de hitap ederek, çok güzel nasihatlerde bulundu.

Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, Mahmud Kaşgari Üniversitesi’nde konferans verdi, yoğun bir ilgi ile karşılanan Dr. Fatih Erbakan’ın hitabeti, sık sık alkışlarla kesildi. Konferans sonunda, Üniversite Rektörü Almaz Ibraev tarafından Dr. Fatih Erbakan’a teşekkür belgesi sunuldu. Cuma namazından sonra, Mahmud Kaşgari Üniversitesi Rektörü Almaz Ibrev, Dr. Fatih Erbakan onuruna öğle yemeği verdi.

Daha sonra, Kırgızistan Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Zaiyrbek Ergeshov makamında ziyaret edilerek, çok kapsamlı ikili görüşmeler yapıldı. Bu görüşmede, dini konularda Kırgızistan’da yapılan çalışmalar konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.

Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, Canı Koom Partisi Genel Başkanı Ulukbeg Koçkorov ve parti yetkilileriyle de çok önemli görüşmelerde bulundu. Daha sonra, Kırgız ziyareti boyunca Dr. Fatih Erbakan ve heyetine büyük ilgi gösteren Kırgızistan eski Gençlik ve Spor Bakan yardımcısı, akademisyen Marat Nuraliyev ve iş adamı Madali Oytemitov, Dr. Fatih Erbakan ve heyeti onuruna ziyaret anısına, Kırgızistan ve Kazakistan sınırında yer alan çiftlikte “YURT ÇADIRI” nda ziyafette bulundular.

Dr. Fatih Erbakan, program kapsamında, ziyaret boyunca heyeti hiç yalnız bırakmayan İnsanlık Yardım Vakfı başkanı ve yetkilileri, Manas Üniversitesi ve Kırgızistan’da görev yapan Türk akademisyenler ve öğretmenlerle çok verimli bir sohbet programı gerçekleştirdi.

Sonuç olarak, Kırgızistan programı, iki ülke arasındaki tarihsel bağların yeniden güçlendirilmesi, İslam birliği, D-8, D-60 projeleri gibi birçok konuda Prof.Dr. Necmettin Erbakan’ın fikirlerinin geniş ölçekli tanıtımı, İslam ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, geleceğe yönelik olarak atılacak adımların kapasitesi ve önemi bakımından bu görüşmeler ve seri konferanslar çok büyük yankılar ortaya çıkarmış, çok verimli ve faydalı olmuştur.